今テレビ業界でMCとして脚光が当たり始めたのが岡田准一（45歳）だ。俳優としてはすでに確固たるポジションを築いている岡田に今、MCとしてのオファーが続くのはなぜか？ コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】子供を連れて、神社を参拝する岡田准一と宮崎あおい。他、食事を終えて車に乗り込む岡田准一や仕事を終えて、帰宅する宮崎あおいなども

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28日夜、新たな大型特番『THE FLOOR』（日本テレビ系）が放送されました。

同特番のコンセプトは「床に区切られた32マスの陣地を舞台に芸能人32名が生き残りをかけて激突する超シンプル&ハイスピードな陣取りバトル」。30か国以上で放送されているゲームバラエティの日本版であり、32人の芸能人が集結して賞金1000万円をかけたスリリングなバトルが見られました。

そんな日本テレビが局をあげた大型特番でMCを務めたのが岡田准一さん。「MCのイメージがなかった」という人が多いからか、特番の放送が発表されたときから驚きの声があがっていました。

その岡田さんは14日放送の特番『40周年特別版 世界ふしぎ発見！』（TBS系）「岡田准一 エジプト特別潜入3時間SP」にも出演。事実上の主役である"ミステリーハンター"としてエジプトへ向かい、歴史的瞬間に立ち会う様子が話題を集めました。

さらに岡田さんは30日にも『ザ・プロファイラー 加賀百万石を築いた前田三代』（NHK BS8K）でも司会を担当。そのNHKでは総合テレビでも、武術がテーマのトークバラエティ『明鏡止水』シリーズに司会（武術翻訳家）として出演しています。昨秋から今年元日にかけて放送されたロケバラエティ『今さらシロー！〜テストに出ないが役に立つ〜』（TBS系）でMCを務めたことも含め、このところ俳優以外の仕事、特に進行役を務める機会が増えていることは間違いないでしょう。

では岡田さんのどんなキャラクターやスキルが評価されているのでしょうか。各局のテレビマンや関係者からヒアリングした内容を踏まえつつ、その背景を掘り下げていきます。

主演の大物感と元アイドルの親近感

岡田さんと言えば、大河ドラマ『軍師官兵衛』（NHK総合）、『木更津キャッツアイ』（TBS系）、『SP 警視庁警備部警護課第四係』（フジテレビ系）シリーズ、ヒット映画『永遠の0』などでの主演で俳優としての地位を確立。現在45歳ですが、すでに50代以上の主演級俳優が醸し出す大物感や重厚感が漂う稀有な存在として位置付けられています。

そんな大物感や重厚感を漂わせながら、元アイドルならではのさわやかさや親近感を持ち合わせていることもテレビ業界や広告業界から支持される理由の1つ。V6として出演していた『学校へ行こう！』（TBS系）のころから他のメンバー以上にハジけた姿を見せ、過酷なミッションに挑むなど、「隠れたバラエティ巧者」という評価を得ていました。岡田さん自身、大阪出身ながら関西弁こそほとんどしゃべらない一方で、ユーモアや笑いも大切にしていることをたびたび明かしています。

大物感や重厚感、さわやかさや親近感という相反するイメージを併せ持ち、さらにユーモアもあるキャラクターはMCに最適。番組に格の高さやスケールの大きさを感じさせつつ、やわらかな物腰で出演者と視聴者を迎え入れられる岡田さんはMCとしてこれ以上ない存在なのかもしれません。

MCとして必要な進行についても大きな問題はなし。もともと岡田さんは芸能活動未経験の状態からいきなりアイドルグループに入り、歌・ダンス・トーク・演技などが何もできないところからスタートしました。

だからこそ岡田さんは先輩、共演者、スタッフなどをよく見て、よく話を聞いて、模倣するところからはじめたと言われています。よく周囲の人々を見て、自分が求められているものを常に考えてきたことが現在のMCにも生かされているのでしょう。

民放連ドラのオファーは難しい現実

また、業界内で芸人以外のMCが不足していることも岡田さんへの期待感が高まっている理由の1つ。特に昨年の騒動で中居正広さんが引退したことで代わりとなる存在が求められているのは間違いないところ。その影響で嵐の二宮和也さんに仕事が集まっていると言われていましたが、すでにほぼ飽和状態であり、実は同等以上のMCとして岡田さんをあげる声が業界内であがっていました。

しかし、岡田さんも負けずに多忙。昨春に出演した『情熱大陸』（MBS・TBS系）では、「心が燃えるかどうか」「無理しないと満足できない」と熱量たっぷりの言葉を語っていたように、新たなものに挑む姿勢を見せ続けてきました。その1つが世界的なヒット作を狙った『イクサガミ』（Netflix）であり、岡田さんは主演に加えてプロデューサー、アクションプランナーの1人3役に挑戦。昨年12月にシーズン2の制作が発表され、「僕も覚悟を決めました」とコメントしていたように全身全霊で挑む様子が伝わってきます。

民放としては長年出演していない連ドラのオファーをしたいところですが、「多忙かつ新たなことに挑む岡田さんを納得させられる作品」となると難しいのが正直なところ。一方でスポット的に出演してもらえる特番のMCはオファーしやすいコンテンツなのでしょう。もともと歴史や伝統芸能などに精通していることもあり、この分野のオファーが多いものの、今後は笑いの要素が濃い番組が見られるのかもしれません。

岡田さんは昨年12月に『オカダのジショ』、今月6日に『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』を相次いで発刊。発せられる言葉が注目されていることに影響力の高まりを感じさせられます。

1995年の芸能界デビューから芸歴30年を超え、V6の解散からも今年で5年の節目。妻の宮崎あおいさんもこのところドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）、マクドナルドのCMなど出演作品が増えるなど夫婦としてのパワーも感じられるだけに、今後も岡田さんへのオファーは続いていくのではないでしょうか。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。