現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

弥助として秀吉の姉と結婚。秀次を含む３人の息子をもうけるも、一族みな悲劇的な末路を…演じるのはこの方

その第十二回 「小谷(おだに)城の再会」では茶々、万福丸、万丸、小吉ら藤吉郎・小一郎の次の世代が続々と登場しました。

しかし、それぞれに待つ運命を知るがために、心をざわつかせた視聴者も少なからずいたようで…。

＊以下第十二回のネタバレを含みます。

＜第十二回の公式あらすじ＞

信長（小栗旬）は義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ばれる藤戸石を贈る。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

だが義昭は、信長と目指すものが違うことに気づき始めていた。

一方、藤吉郎（池松壮亮）は京都奉行に就任。

任務に追われる小一郎（仲野太賀）と藤吉郎は、あるとき信長に連れられ、市（宮崎あおい ＊崎はたつさき）のいる小谷城を訪ねることに。

長政（中島歩）と市は幸せに見えたが、裏では織田を快く思わない長政の父・久政（榎木孝明）が不穏な動きをしていて…。

茶々をあやした藤吉郎

近江・小谷城にて信長の妹・市と再会した信長たち。

久しぶりに会った市は娘の茶々を産み、すっかり母の顔になっていました。

赤子が苦手、と話す信長に代わって茶々を抱いた藤吉郎。茶々をあやしながら「わあ〜ハハハハハッ。なんと軽いのじゃ〜」と嬉しそうに話します。

その様子を見て、市や信長に続き長政も笑顔を見せますが、そこに

「これが後の世に豊臣家を創った者と、終わらせた者の出会いでございました」

という驚愕のナレーションが挿し込まれます。

万福丸でございます

その後、市との思い出話に花を咲かせた藤吉郎・小一郎兄弟。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

するとそこへ浅井家の世継ぎである嫡男・万福丸がニコニコしながら走り寄ってきます。

まだ幼いながらも「万福丸でございます。お初に御意を得まする」と藤吉郎たちとあいさつを交わした万福丸。

万福丸の産みの親は市ではないながらも、我が子同然にかわいがっている様子が見受けられるのでした。

さすがはわしの甥っ子じゃあ

それからしばらくして、藤吉郎・小一郎は岐阜へと帰省することに。

屋敷のなかに勢ぞろいしていた一族。

姉・ともと弥助の間には、万丸と小吉という名の子が産まれていました。

さらに妹・あさひは夫・甚助と変わらず仲睦まじい様子を見せます。

産まれたばかりの小吉に駆け寄ると「利発そうな子じゃのう。さすがはわしの甥っ子じゃあ！」と笑顔を見せた藤吉郎。

対して「わしの息子ですから」と嬉しそうに話した弥助。

久しぶりの家族団らんに一族はみな笑顔を見せるのでした。

悲劇的な運命が…

今回、市と浅井長政の子として茶々が。さらに長政の嫡男として万福丸が。そして藤吉郎の甥として万丸と小吉など、小一郎たちの次の世代が続々と登場。併せて浅井家、豊臣家の一家だんらんの様子が描かれました。

しかし、史実としては、それぞれの子に悲劇的な運命が待つことを知っている視聴者。そのためSNSには多くのコメントが…。

たとえば「万福丸と茶々が出てきたのも『あ』だったけど、秀吉のお姉さんの子供、あれは後の秀次なんだよね？ううっ、胸が痛いね…」「小吉は後に秀吉の養子となり、浅井三姉妹の江の2度目の夫となる豊臣秀勝か」「お茶々、万福丸と藤吉郎との初対面回のようだ、ふむ、えぐい」「万丸（後の豊臣秀次）が出て来てしもうた…しかもめちゃくちゃ可愛いやんか…胸が苦しい…」「今日一回で、全員入れてきたのやばい。幸せそうな赤子なのに、後のことを知れば知るほど辛くなっていく。業が深すぎる豊臣政権、始まりの回でもあった……」といった書き込みがみられていました。

ここで整理をすれば、茶々（淀殿）は50代となった秀吉の側室となり、秀頼を産みます。しかし秀吉の死後、1615年の大坂夏の陣で徳川家康に敗れ、秀頼と共に自害。

万福丸は、父・長政の死から程なくして殺されたとされますが、信長の命を受けた秀吉によって、最期は串刺しにて処刑されたとの逸話も。

さらに万丸こと豊臣秀次と、小吉こと豊臣秀勝は、それぞれ秀吉の養子となりますが、秀勝は朝鮮出征中に病没。秀次は謀反の嫌疑をかけられて、高野山で自害することに…。

今回のドラマでどう描かれるかはまだわかりませんが、彼らにこの先どんな運命が待ち受けるのでしょうか？ 今後の展開に注目が集まります。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。