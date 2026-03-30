「“控え組”が素晴らしいスペクタクルを提供」フランスがコロンビアを３発撃破。母国紙は満足げ「これが雪辱戦と呼べるなら、それを果たした」

「“控え組”が素晴らしいスペクタクルを提供」フランスがコロンビアを３発撃破。母国紙は満足げ「これが雪辱戦と呼べるなら、それを果たした」