「“控え組”が素晴らしいスペクタクルを提供」フランスがコロンビアを３発撃破。母国紙は満足げ「これが雪辱戦と呼べるなら、それを果たした」
３月シリーズでブラジル代表に２−１で勝利したフランス代表は、その３日後の現地３月29日、コロンビア代表と対戦。３−１の快勝を収めた。
フランスの大手紙『レキップ』は、「ドゥエとテュラムのコンビが活躍、レ・ブルーがブラジルに続きコロンビアを撃破」と見出しを打ち、試合を振り返った。
「ちょうど８年前の今日、レ・ブルーは親善試合でハメス・ロドリゲスとそのチームメイトの猛追の末、コロンビアに敗れていた（２−３）。当時もピッチに立っていたエンゴロ・カンテとリュカ・ディーニュは、ワシントン近郊のランドーバーで行なわれた試合にも出場した。
もし、これが雪辱戦と呼べるのであれば、フランス代表はディディエ・デシャン監督が組んだ完全に実験的なスターティングイレブンにもかかわらず、３−１という圧倒的な勝利でそれを果たした」
GKはブリス・サンバ、DFはリュカ・ディーニュ、ピエール・カルル、マクソンス・ラクロワ、リュカ・エルナンデズ、MFはデジレ・デュエ、ラヤン・シェルキ、マグネス・アクリウシェ、エンゴロ・カンテ、ワレン・ザイール＝エムリ、FWはマルキュス・テュラム。同メディアは「ブラジル戦の主役たちはベンチに座り、“控え組”が素晴らしいスペクタクルを提供した」と記す。
「デジレ・ドゥエがダニエル・ムニョスにディフレクトした強烈な右足のシュートで代表初ゴールを記録。その直後、マルキュス・テュラムがマグネス・アクリウシェからの絶好のパスに頭で合わせ、無謀な飛び出しを見せたアルバロ・モンテロの守るゴールを破った。
これは28歳のアタッカーにとって代表３点目となり、ついに父の記録を上回るとともに、代表での長いゴール欠乏症に終止符を打った。後半、素晴らしい連係から、テュラムがドゥエにお膳立てし、ドゥエがこの日、２点目を決めた」
終了間際に１点を返されたが、２点のリードを守り切った。記事では「終盤はオープンな展開となったが、重要な点は他にあった」とし、「無敗記録を９試合（８勝１分け）に伸ばしたことに加え、負傷者が一人も出なかったことだ」と伝える。
「来る５月14日に発表されるワールドカップのメンバーリストを前に、これは幸先の良い結果となった」
上々の内容で、フランスは３月シリーズを終えたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
フランスの大手紙『レキップ』は、「ドゥエとテュラムのコンビが活躍、レ・ブルーがブラジルに続きコロンビアを撃破」と見出しを打ち、試合を振り返った。
「ちょうど８年前の今日、レ・ブルーは親善試合でハメス・ロドリゲスとそのチームメイトの猛追の末、コロンビアに敗れていた（２−３）。当時もピッチに立っていたエンゴロ・カンテとリュカ・ディーニュは、ワシントン近郊のランドーバーで行なわれた試合にも出場した。
GKはブリス・サンバ、DFはリュカ・ディーニュ、ピエール・カルル、マクソンス・ラクロワ、リュカ・エルナンデズ、MFはデジレ・デュエ、ラヤン・シェルキ、マグネス・アクリウシェ、エンゴロ・カンテ、ワレン・ザイール＝エムリ、FWはマルキュス・テュラム。同メディアは「ブラジル戦の主役たちはベンチに座り、“控え組”が素晴らしいスペクタクルを提供した」と記す。
「デジレ・ドゥエがダニエル・ムニョスにディフレクトした強烈な右足のシュートで代表初ゴールを記録。その直後、マルキュス・テュラムがマグネス・アクリウシェからの絶好のパスに頭で合わせ、無謀な飛び出しを見せたアルバロ・モンテロの守るゴールを破った。
これは28歳のアタッカーにとって代表３点目となり、ついに父の記録を上回るとともに、代表での長いゴール欠乏症に終止符を打った。後半、素晴らしい連係から、テュラムがドゥエにお膳立てし、ドゥエがこの日、２点目を決めた」
終了間際に１点を返されたが、２点のリードを守り切った。記事では「終盤はオープンな展開となったが、重要な点は他にあった」とし、「無敗記録を９試合（８勝１分け）に伸ばしたことに加え、負傷者が一人も出なかったことだ」と伝える。
「来る５月14日に発表されるワールドカップのメンバーリストを前に、これは幸先の良い結果となった」
上々の内容で、フランスは３月シリーズを終えたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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