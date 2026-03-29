“ガソリン満タン”は今後「7000円→1万円」に!? 1リットル「158円・184円・200円」で“月500km”走る場合、家庭の年間ガソリン代はいくら増えますか？ 段階別に試算

レギュラーガソリンは「190円台」に突入、200円も現実味

資源エネルギー庁が2026年3月18日に公表した石油製品価格調査によると、3月16日時点のレギュラーガソリンの全国平均小売価格は1リットル当たり190.8円で、5週連続の値上がりとなりました。

背景にあるのは、2026年2月以降に激化した中東・イラン情勢です。原油価格が急騰した影響がガソリン価格に波及し、一部のスタンドでは1リットル200円を超える価格も報告されました。

2025年12月31日にはガソリンの暫定税率（1リットル当たり25.1円）が廃止されましたが、原油高によってその値下げ効果は帳消しになっている状況です。

なお、政府は3月19日出荷分から燃料油価格定額引下げ措置（補助金）を再開し、全国平均の小売価格を170円程度に抑える方針を示しています。

ただし、補助金は燃料油元売りに対して支給されるため、店頭価格に反映されるまでには1～2週間のタイムラグが生じます。一部には先行して値下げしているスタンドもありますが、効果が表れるまでにバラツキが見込まれます。



月500キロメートルはどのくらいの走行距離？ 全国平均と比較

ソニー損害保険が公表した「2025年 全国カーライフ実態調査」によると、自家用車を所有するドライバーの年間走行距離の平均は6728キロメートルでした。

月換算では約561キロメートルとなるため、本記事で想定する月500キロメートルは全国平均をやや下回る控えめな設定です。通勤で毎日片道10～15キロメートル走る程度のイメージに近いでしょう。



ガソリン代を段階別に試算！ 158円→184円→200円で年間いくら違う？

ここでは燃費を15キロメートル／リットルと仮定し、月500キロメートル走行する場合の月間ガソリン使用量を「500キロメートル÷15キロメートル／リットル＝約33.3リットル」として試算します。50リットルタンクを満タンにする回数としてはおよそ月1回弱のペースです。

1リットル158円（2026年2月時点の全国平均水準）の場合、月のガソリン代は約5267円、年間では約6万3200円です。満タン1回（50リットル）では7900円の計算になります。

1リットル184円（補助金反映前の3月上旬水準）に上がると、月のガソリン代は約6133円、年間では約7万3600円です。満タン1回は9200円まで膨らみます。158円のときと比べると、年間で約1万400円の負担増になります。

1リットル200円になった場合は、月のガソリン代は約6667円、年間では約8万円です。満タン1回はちょうど1万円に達します。158円のときと比較すると年間で約1万6800円もの差が生じることになります。

なお、政府の補助金で170円程度に抑えられた場合は、月のガソリン代は約5667円、年間では約6万8000円です。補助金なしの1リットル200円と比べると、年間で約1万2000円の差が出るため、補助金の家計負担軽減効果は大きいといえるでしょう。



今からできるガソリン代の節約方法

ガソリン代の負担を抑えるには、まずセルフ式のガソリンスタンドを利用することが効果的です。フルサービス型よりも1リットル当たり数円安いケースが多く、満タン50リットルで100～200円程度の差が出ることもあります。

また、急発進・急停車を避けるエコドライブも有効です。燃費が改善すれば、同じ距離を走っても使うガソリンの量を減らせます。タイヤの空気圧をこまめにチェックすることも、燃費の維持に効果があるとされています。



まとめ

中東情勢の影響でガソリン価格が急騰し、1リットル200円が視野に入っています。月500キロメートル走行する家庭の場合、158円と200円の差は年間で約1万6800円にもなります。

政府の補助金によって170円程度に抑制される見通しではありますが、補助がいつまで続くかは不透明です。エコドライブやスタンド選びなど、日頃からできる節約を意識して、ガソリン高騰に備えましょう。



出典

経済産業省 資源エネルギー庁 燃料油価格定額引下げ措置

経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査

ソニー損害保険株式会社 ソニー損保「2025年 全国カーライフ実態調査」

執筆者 : 上野梓

FP2級、日商簿記3級、アロマテラピー検定2級、夫婦カウンセラー、上級心理カウンセラー、整理収納アドバイザー