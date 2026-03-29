2.5次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属するSTPRから誕生した6人組新グループ「とぅるりぷ - True & Lip Prod.STPR MUSIC」が27日、初のオリジナル曲「LIPTOLIP」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルで公開。また28日の神奈川・Kアリーナ横浜でのSTPRの大型フェス「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」で初ステージを踏んで、同曲を初披露した。

同曲は、とぅるりぷのグループ名に由来する「唇」をキーワードに、揺れ動く大人な恋愛模様を描いたナンバー。グループカラーの「赤」が持つ艶やかさと気品あるセクシーさを存分に引き出した仕上がりとなった。今月14日に始動が発表されたばかりのとぅるりぷにとって、記念すべき初のオリジナル楽曲だ。

28日には、それを満員の観客席に向かって初パフォーマンス。大喝采を浴びた。メンバーのつきしろやしろは「デビューライブありがとうございました！ この景色は一生忘れない」、そあらは「舞台裏やリハでも先輩が励ましてくれて応援してくれて優しすぎた。これからもよろしくお願いします」とコメントした。

さらに、デビューから約1カ月というSTPR史上最速での初ワンマンライブ「True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE 〜First Kiss〜」も決定。4月25、26日に東京・池袋のharevutai（ハレヴタイ）で開催する。同ライブのチケットは公式ファンクラブでの最速先行受付（抽選）を実施中だ。