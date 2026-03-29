アップルが開発を進めている20周年記念モデル「フルスクリーンiPhone」の実現には、高いハードルが存在するようです。

全画面iPhoneではカメラやFace IDが完全に画面下に隠れるという見方が有力です。しかし、WeiboユーザーのFixed Focus Digitalによれば、アップルのディスプレイ技術の開発はあまりスムーズに進んでいないとのこと。そのため、20周年記念モデルを含む次期iPhoneシリーズではフロントのデザインは劇的に変わらないといいます。

次期iPhoneシリーズでは大胆なデザイン変更よりも、画面上部の「Dynamic Island」を少しずつ小さくしていくことに注力する可能性のほうが高い模様です。

この情報は「iPhone 18 Pro」に関するこれまでの噂と一致しています。ブルームバーグやアナリストのロス・ヤング氏などは、「Face IDの部品の一部を画面下に移動させることで、Dynamic Islandが小型化される」と予測していました。しかし、Face IDやDynamic Islandのサイズは「ほぼ変わらない」との見方も存在します。

一方、Fixed Focus Digitalは「折りたたみ式iPhone」についても言及しており、超フラットで適度なサイズ、そして手ごろな価格になると述べています。サプライチェーン側でも生産数への期待が高まっている模様です。

Source: Fixed Focus Digital／Weibo

Via MacRumors

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