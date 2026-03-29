44歳・元NHKの竹中知華、横から見せる“たわわ”ショット「すごいです」「たまんねー」「流し目がステキ」
元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（44）が25日、自身のSNSを更新。“たわわ”な美スタイルが際立つ写真を披露した。
【写真】「すごいです」「たまんねー」水色ニットで横から“たわわ”ショットを披露した竹中知華アナ
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気に。昨年11月に水着グラビアデビューとなる『週プレ』で、“令和のスイカップアナウンサー”して紹介され、以降グラビアシーンで大きな話題となっている。
投稿では、「おはよう 今日は華華天国担当日 やたたたたたたーーーーー リスナーさんに会えるるるるるるるーーー」とハイテンションにつづり、水色のトップスに身を包み、美バストが際立つ横からのショットを投稿した。
この投稿にフォロワーからは「横からすごいです」「たまんねー」「流し目がステキ」「They are glorious」などの声が寄せられている。
【写真】「すごいです」「たまんねー」水色ニットで横から“たわわ”ショットを披露した竹中知華アナ
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気に。昨年11月に水着グラビアデビューとなる『週プレ』で、“令和のスイカップアナウンサー”して紹介され、以降グラビアシーンで大きな話題となっている。
投稿では、「おはよう 今日は華華天国担当日 やたたたたたたーーーーー リスナーさんに会えるるるるるるるーーー」とハイテンションにつづり、水色のトップスに身を包み、美バストが際立つ横からのショットを投稿した。
この投稿にフォロワーからは「横からすごいです」「たまんねー」「流し目がステキ」「They are glorious」などの声が寄せられている。