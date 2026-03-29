「新鮮なメンバーだな」「思い切ったスタメン」森保ジャパンのスコットランド戦先発11人にファン注目！「なかなかおもしろい」
現地３月28日に行なわれる国際親善試合で森保一監督が率いる日本代表はスコットランド代表と対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
６ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
８ 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
20 佐野航大（NEC／オランダ）
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16 橋岡大樹（ゲント／ベルギー）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
９ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
22 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
ゲームキャプテンを務める前田大然や佐野航大、後藤啓介らが先発。このラインナップにSNS上では「新鮮なメンバーだな」「思い切ったスタメン」「後藤スタメンきた」「大然キャプテン」「なかなかおもしろい」といった声が上がっている。
試合は日本時間29日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】W杯前に強豪と腕試し！スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
６ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
８ 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
20 佐野航大（NEC／オランダ）
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16 橋岡大樹（ゲント／ベルギー）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
９ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
22 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
ゲームキャプテンを務める前田大然や佐野航大、後藤啓介らが先発。このラインナップにSNS上では「新鮮なメンバーだな」「思い切ったスタメン」「後藤スタメンきた」「大然キャプテン」「なかなかおもしろい」といった声が上がっている。
試合は日本時間29日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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