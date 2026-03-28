今、空前のブーム。外出時のテンションを上げてくれる、メンズも付けたいバッグチャームとは？

【バッグ迷子からの脱却白書】

“推し活”や“ぬい活”などが当たり前になってきている昨今、バッグにチャームを付ける姿は街を歩いていると当たり前のように目にするようになりました。それは女性だけではなく、男性の間でも浸透しつつあります。そんなブームに自分も乗っかりたいものの、まだ手を出せていないという人も相当数いるのではないでしょうか？ そこでメンズでも取り入れやすい、バッグとそれに付けるチャーム類を今回はピックアップ。バッグをカスタムする、という意識ではなく自己表現のひとつとして楽しんでみませんか？

■個性をさりげなく出せて、外出時の気分も上がる。バッグチャームのススメ

バッグチャームはおしゃれで付ける、というだけではなく一種の自己表現になっています。今まで個人で完結していた“推し活”や“ぬい活”がそうではなくなったように、チャームを付けるという行為自体も変わってきているように思います。それを付けることによって、話題のひとつになったり、もっと言えば仲間意識だったりとさまざまな恩恵が得られるようになったのです。とは言え、最も大事なのはお気に入りのモノが見つかるかどうか。そのヒントがここにあるかもしれません。

1. まずはバッグもチャームもシンプル、が間違いない

インケース

「Tracks Expansion Backpack / 21L -Black-」（3万3000円）

ハイタイド

「マジックキューブ キーホルダー（グロー）」（638円）

初めてバッグチャームを試すのであれば、やはり最初はシンプルなバッグに派手すぎないチャームを付けるのが間違いない方法。ご覧のようにインケースのミニマルなバックパックにさりげなくワンポイントの要素としてこんなキーホルダーを付けるのがちょうど良いでしょう。まずは“やりすぎない・派手すぎない”こと、これがキーワードとなります。

このハイタイドのサイコロ柄キーホルダーは色味も落ち着いていて、さりげなく利いたブルーがほんのり爽やかな雰囲気。立体パズルになっているので待ち時間の暇つぶしとしても良さそうです。ちなみに蓄光素材を使用しているため、暗所では光るというおまけ付き。注目度も上がりますし、帰宅時などの安全性もアップします。

>> インケース

>> ハイタイド

2. カルチャーの空気を醸し出すガジェット型チャーム×トート

テンベア

「MARKET TOTE」（1万9800円）

コダック

「Kodak Charmera キーチェーン デジタルカメラ」（6400円）

冒頭でも述べましたが、チャーム自体がきっかけで話が広がることも。まさにこの「Kodak Charmera」などはその代表的なアイテムでしょう。テンベアのレトロで可愛らしいトートバッグと相まってファッション的にも収まりが良いですし、何より趣味性も感じられます。ただ付けている、というだけではなくこだわり感もアピールできるはず。

しかも、このチャームはちゃんとカメラとしての機能も持ち合わせているスグレモノ。静止画だけではなくちゃんと動画撮影にも対応しています。バッグに付けていればすぐに使用できるので“決定的瞬間”も逃しません。1980〜90年代がトレンドの今、このトートバッグとカメラチャームは一緒に楽しみたい組み合わせと言えるでしょう。

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3. いつものバッグパックも途端にポップな雰囲気に

アウトドアプロダクツ

「バックパック」（8580円）

ニキ×アウトドアプロダクツ

「キーホルダー パンダ+ロールボストン グリーン」（1980円）

続いてはアウトドアプロダクツのベーシックなバックパックと、そのアウトドアプロダクツが人気ぬいぐるみブランドであるニキとコラボを果たしたチャームの組み合わせ。クラシカルな“ザ・バックパック”にポップな空気感が足され、何とも可愛らしい雰囲気に。アウトドアプロダクツのボストンを抱えたパンダなら、ギア好きのメンズにも刺さるのではないでしょうか。

少しブラウンがかった配色のパンダはバッグのグレー×ブラウンのカラーリングともさりげなくリンクしているため、悪目立ちすることなく付けられるというのもポイント。ぬいぐるみを付けたいと思ったとき、バッグと色味を揃えれば難易度も下がるため導入しやすく感じるはず。それでいて注目度は抜群。家族で揃えるのも楽しそうです。

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4. ブランドで揃えれば洒落感はさらに上昇

フライターグ

「F52 MIAMI VICE」（1万9700円）、「F213 MINI MESSENGER」（8200円）

ミニポーチのようなモノをバッグチャームとして付けて楽しみたい、そう思うのであればブランドを揃えると統一感が生まれ、写真のように洒落感をキープできます。その際に気を付けたいのが、一方がカラーが利いているモノならもう一方はシンプルな色味のモノを選ぶということ。そうすることで大人が持っていて違和感ないバッグ＆バッグチャームの合わせになります。

こちらは「AirPods」などのイヤホンを入れるケースとしてうってつけ。普段持ち歩くモノですし、バッグからいちいち取り出す必要性もなくなるため、おしゃれなファッション小物としてだけではなく実用性も向上します。また、フライターグは1点1点がトラックの幌を再利用しているので環境のことを考えたアイテムを身に付けている、というのも大人にとっては案外大事な要素です。

>> フライターグ

5. 武骨なバッグと可愛いチャームのコントラストを楽しむ

ブリーフィング

「PROTECTION TOTE MW GENII」（4万4000円）

ソーラー・エクリプス

「バッグチャーム Snake」（3960円）

1998年に日本で生まれたミルスペックに準拠したタフなバッグを多く輩出しているブランド、ブリーフィング。武骨なルックスと確かな作りでメンズを中心に人気を博していますが、そんなブランドのバッグにこそまったく逆の可愛らしいチャームを付けるのがおすすめ。男クサさが和らぎ、遊びのある空気感を程良く演出できるので、ぜひ一度試してみてほしい付け合わせです。

しかしながら、ただ可愛らしいチャームを選べば良いというわけではありません。先述した通り、ここでも大事なのは色使い。ここでは、ブリーフィング特有のステッチのレッドをチャームで拾っています。こうすることで全体にまとまりが生まれ、一見アンバランスなアイテム同士に見えるのにもかかわらず、バランスが取れるというわけです。

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＜取材・文／手柴太一（GoodsPress Web） 写真／高橋絵里奈＞

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