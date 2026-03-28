きょう3月28日は、世界的なアーティスト、レディー・ガガの40歳の誕生日だ。ガガは2008年に全米デビューし、日本でも翌年、1stアルバム『ザ・フェイム』が発売されたころから楽曲とともに彼女の奇抜なファッションや言動が話題になり始めた。

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2025年グラミー賞のレッドカーペットに登場した際のレディー・ガガ ©EPA=時事

当時25歳、東日本大震災の復興支援に尽力

だが、一般的に知られるようになったのは何といっても、15年前の2011年6月、その3ヵ月前に発生した東日本大震災の復興支援イベントのため来日したときだろう。このとき、原発事故の影響から多くの海外アーティストが来日を取りやめるなか、彼女は「日本の安全性を証明する。この美しい日本に、たくさんの人に旅行に来てほしいわ」とコメントして、親日家というイメージが一挙についた。

ガガは震災発生直後より世界中に支援を呼びかけており、リストバンドを作成して売り上げた収益と個人の募金をあわせて300万ドル（当時のレートで約2億4000万円）を寄付している。記者会見でのまぶたに目を描いたメイクが話題を呼んだのもこのときだ。いま振り返ると、当時彼女が25歳という若さだったことに改めて驚かされる。

過密スケジュールを乗り越えたグラミー賞でのパフォーマンス

その後も、たびたび来日してはライブを開催している。今年（2026年）1月には、昨年リリースした5年ぶりのアルバム『メイヘム』を携えての「The MAYHEM Ball」ツアーで来日し、大阪と東京でドーム公演を行った。

東京ドームで1月30日まで4日間の公演を行い、帰国するやロサンゼルスで2月1日（現地時間）に開催されたグラミー賞授賞式に出席するという過密スケジュールだった。ロスに着いたときには、テレビの生中継まで36時間を切っており、ダンサーやバンドなどと十分にリハーサルはできなかった。授賞式のエグゼクティブ・プロデューサーは数週間前には彼女を番組から外さねばならないかもしれないと一瞬考え、本人も一時は出演を白紙に戻しかけたらしい（「Rolling Stone Japan」ウェブサイト2026年2月4日配信）。

だが、いざふたを開けてみれば、当日のステージでは、『メイヘム』の共同プロデューサーのアンドリュー・ワット、ドラマーのジョシュ・フリーズらによるバンドを従え、ガガ自身は2台のキーボードを弾きながら「アブラカダブラ」を歌い、杖などを使ったパフォーマンスを繰り広げた。赤い鳥の羽のついたケージのようなもので顔をすっぽり覆った奇抜な舞台衣装もあいまって、しっかり印象を残すことに成功する。リハーサルの時間が十分にとれていたら、大勢のダンサーを従えた大がかりな演出になっていたかもしれないところを、制約があったためにミニマルなスタイルを選んだことでかえって意表を突いたのがガガらしいともいえる。

名門校でのいじめ、大学は1年で中退

レディー・ガガはニューヨーク生まれのイタリア系アメリカ人で、本名はステファニー・ジョアン・アンジェリーナ・ジャーマノッタという。マンハッタンの高級住宅地で育ち、ヒルトン姉妹も通うカトリック系の名門女子校から飛び級でニューヨーク大学芸術学部に進んだ。

13歳から作詞・作曲を始め、14歳のときにはナイトクラブで歌うようになったが、さすがに両親が心配してついてきていたという。一方で、自分の個性を貫こうとする彼女は女子校では疎まれ、いじめられもしたらしい。大学も、「既製の音楽を習うより、自分で新たな音楽を創造したい」との思いから1年でやめてしまう。家も出て、バイトで生活費を稼ぎながらライブ活動を続けた。のちのイメージからすると意外なことに、このころの彼女は、ピアノの弾き語りで聴かせるシンガーソングライターを目指していたという。

デビューするまでには紆余曲折があった。直接のきっかけは2006年にさかのぼる。当時の関係者たちに取材してまとめられた『レディー・ガガのすべて』（モーリーン・キャラハン著、中村有以訳、ソフトバンク クリエイティブ、2010年）によれば、この年、まだ本名で活動していたガガのライブを、ミュージシャンのウェンディ・スターランドが観て、曲はまだ磨きようがあるとは思ったものの、そのパフォーマンスに「何かがある」と感じ、知り合いの音楽プロデューサーのロブ・フサリにさっそく電話して伝えたという（スターランドはフサリのもとでスカウトの仕事を担っていた）。

以来、フサリとスターランドは彼女をどう売り出すべきか、本人も交えて何度も話し合いを重ねた。クイーンの名曲「レディオ・ガガ」をもじって「レディー・ガガ」と命名されたのもその過程においてだった。

スターランドが初めて観たライブでのガガの格好は、まるでジャザサイズでも始めそうな感じだったという（映画『フラッシュダンス』でダンサー志望のヒロインがレオタード姿でレッスンしていたが、ああいうイメージだろうか）。ルックスもとびきりかわいいわけではなく、ピアノで弾き語りというスタイルでデビューするのは無理だと判断された。

ヒョウ柄パンツ、網タイツ…奇抜なファッションに身を包むように

同じころ、ガガは通っていたバーで毎週末にパフォーマンスを行っていたバーレスク・ダンサーのレディー・スターライトに感化され、自身もバーやクラブで独創的なパフォーマンスを披露するようになる。なお、バーレスクとはアメリカでは寸劇を交えたストリップショーを指す。後年、ガガは《クラブで下着姿でパフォーマンスして男性に一晩中見られているのは爽快だった。スターライトに『あんたはパフォーマンスしてるときは別人ね。ただのソングライターじゃない、パフォーマンスアーティストよ』と言われて、初めて自分がアーティストだと感じたの》と当時を振り返っている（『エル・ジャポン』2012年3月号）。

プロデューサーのフサリや父親はいい顔をしなかったが、彼女はこうした経験からステージングについてさまざまなことを学んだようだ。出で立ちもしだいに変わっていき、「ピッタリとしたヒョウ柄のパンツに、30センチもありそうな真っ赤なパンプス」や「網タイツに、背中が大きく開いたチェーンベルトつきのレオタード」など、デビュー後の衣装ほどではないものの、街を歩いていると人々が振り返るぐらい奇抜なファッションに身を包むようになっていた。

契約してくれるレコード会社を探しながら、ガガはとにかく多くのライブを行った。ニューヨークのありとあらゆるクラブでライブをしたが、《あらゆるクラブで失敗して、その失敗のすべてを葬り去って。私は、やるべきことをやっただけ。とにかく行って、演奏して、経験を積んだのよ、一生懸命》と彼女は語る（前掲、『レディー・ガガのすべて』）。

ステージで映えよりも、YouTubeで見やすいように

一方で、インターネット上で公開した楽曲はじわじわと売れ行きを伸ばしていた。CDデビュー以前からネットで注目を集めたのは、デジタルネイティブ世代ならではだ。ガガは父親がIT企業に勤めていたこともあってか、ネットには早くから親しんでいたらしい。

コンサートを配信でいかに見せるかについても早くから意識的だった。これはデビュー後の話だが、ライブのたびに照明デザイナーとよく口論になったという。それも、《多くのファンがステージを見に来られなくて、ネットで見るんだから》、照明もステージで映えること以上にYouTubeで見やすいようにするほうが重要だと考えていたからだ（『ニューズウィーク日本版』2009年9月23日号）。

「ルックスがよくない」「ヒットの可能性を感じない」

しかし、デビュー前の無名時代にあっては、いくらネットで人気が出ようが売り込み先の大手レーベルには関係なく、「ルックスがよくない」「曲にもヒットの可能性を感じない」として契約を断られた。2006年中にはアイランド・デフ・ジャムというレーベルのオーディションを受け、ようやく契約を結ぶ。だが、デビュー曲の準備に取りかかった矢先、解雇されてしまう。レーベル側は、ガガをどういうふうに売り出せばいいのか判断しかねたらしい。

このあと2007年にようやく、インタースコープ・レコード傘下のストリームラインをはじめとする3つのレーベルと契約を結んだ。ちなみにこのときのオーディションで彼女が用意した楽曲は、その後、デビューアルバムの表題曲「ザ・フェイム」となった。ストリームラインでは、デスティニーズ・チャイルドやビヨンセを手がけた有名プロデューサーのヴィンセント・ハーバートがガガを担当することになる。

レコード会社から整形を勧められても「私の誇りある遺伝なのだから」

ただ、ここでも彼女のルックスが問題となり、解決策が見つかるまではデビューは保留し、ソングライターとして裏方に回すという判断が下された。本人によれば当時《レコード会社の人たちから、その鼻を小さくする手術を受けた方がいい。大きすぎると警告されたけれど、私は自分のイタリア型の鼻は私の誇りある遺伝なのだからいじるなどとんでもない、と拒否した》という（『キネマ旬報』2019年1月上旬号）。整形手術は拒否したが、ほかのアーティストのためのソングライター役にはしばらく甘んじ、ブリトニー・スピアーズなどに曲を書いている。

それでもCDデビューする1年前、2007年8月に野外フェスに出演すると、ガガは圧倒的な存在感で観客を惹きつけた。これも、それまでライブを重ねてきたからこそだろう。翌2008年、彼女がデビューするに際しては、レコード会社もほかの新人アーティストよりあきらかに多くの資金を注ぎ込んで売り込みを図った。同年5月のテレビ初出演に際しても、彼女の望みどおり大勢のダンサーを用意している。このとき、ガガはすっかりキャラクターになりきって、ミステリアスな雰囲気を漂わせていたという。何よりパフォーマンスへの専心ぶりは番組制作担当者に感銘を与えた。

こうして2008年8月、レディー・ガガは満を持してデビューアルバムをリリースするにいたった。そのタイトルどおり、デビューした彼女はフェイム（名声）を手にすることになるのだが、それもけっして易々と得たわけではなかった。（つづく）

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（近藤 正高）