ラップと滑舌が武器…NOWZジンヒョクにアンケートインタビュー
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月28日（土）夜９時より、i-dleらが所属するCUBE ENTERTAINMENTから2024年にデビューした５人組ボーイズグループ・NOWZ（ナウズ）の日本デビューを記念した特別番組『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』を国内独占・無料配信。番組配信に向けたカウントダウン企画としてメンバーの個別アンケートインタビューを公開。今回はパワフルなラップを得意とするジンヒョクの回答を紹介。
NOWZは、ヒョンビン、ユン、ヨンウ、ジンヒョク、シユンの５人で構成される注目の第５世代ルーキー。グループ名の「NOW」は”現在”という今この瞬間を意味し、「Z」は終わりではなく、無限に広がる可能性と新たな始まりという意味が込められている。
本番組は、今年３月４日に日本デビューを果たしたNOWZの魅力を徹底解剖していく特別番組で、MCに古家正亨氏を迎え、メンバーが日本のバラエティ企画に体当たりで挑戦。初めての日本式バラエティに戸惑いながらも一生懸命勉強してきたという日本語を駆使して積極的に挑む、メンバーたちの意外な一面と素顔をたっぷりとお届けする。
◆ジンヒョク アンケート回答
１）お名前 ジンヒョク
２）生年月日 2004.05.21
３）MBTI ESFP
４）チャームポイントは？ ステージとそれ以外でのギャップ
５）憧れのロールモデル（尊敬するアイドル）は？ TXTヨンジュン先輩
６）「これだけはメンバーに負けない！」という特技は？ パワフルなラップ
７）お休みがあったら、何がしたい？ 海を見に遊びに行きたい！
８）最近のマイブーム（ハマっていること）は？ ショッピング！
９）自分の性格をひと言で表すと？ のろのろしてるけど、優しい
10）自分の「武器（ダンス・歌・表現力など）」は何？ ラップと滑舌
11）一生のうちに一度はやってみたいことは？ 演技！！
12）メンバーと日本でいきたい場所、やりたいことはありますか？ 北海道の温泉に行く！！
13）これからの目標は？ 東京ドームでコンサート
14）日本のファンへのメッセージをお願いします！ いつも応援してくれてありがとうございます。今回の日本デビューを始まりにこれからも一生懸命頑張りますので一緒にいて見守ってください！！
初めての日本式バラエティに戸惑いながらも積極的に挑むメンバーたち……その素顔や意外な一面が明らかになる『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』は３月28日（土）と４月４日（土）の夜９時から無料配信。
(C)CUBE ENTERTAINMENT INC.
本番組は、今年３月４日に日本デビューを果たしたNOWZの魅力を徹底解剖していく特別番組で、MCに古家正亨氏を迎え、メンバーが日本のバラエティ企画に体当たりで挑戦。初めての日本式バラエティに戸惑いながらも一生懸命勉強してきたという日本語を駆使して積極的に挑む、メンバーたちの意外な一面と素顔をたっぷりとお届けする。
◆ジンヒョク アンケート回答
１）お名前 ジンヒョク
２）生年月日 2004.05.21
３）MBTI ESFP
４）チャームポイントは？ ステージとそれ以外でのギャップ
５）憧れのロールモデル（尊敬するアイドル）は？ TXTヨンジュン先輩
６）「これだけはメンバーに負けない！」という特技は？ パワフルなラップ
７）お休みがあったら、何がしたい？ 海を見に遊びに行きたい！
８）最近のマイブーム（ハマっていること）は？ ショッピング！
９）自分の性格をひと言で表すと？ のろのろしてるけど、優しい
10）自分の「武器（ダンス・歌・表現力など）」は何？ ラップと滑舌
11）一生のうちに一度はやってみたいことは？ 演技！！
12）メンバーと日本でいきたい場所、やりたいことはありますか？ 北海道の温泉に行く！！
13）これからの目標は？ 東京ドームでコンサート
14）日本のファンへのメッセージをお願いします！ いつも応援してくれてありがとうございます。今回の日本デビューを始まりにこれからも一生懸命頑張りますので一緒にいて見守ってください！！
初めての日本式バラエティに戸惑いながらも積極的に挑むメンバーたち……その素顔や意外な一面が明らかになる『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』は３月28日（土）と４月４日（土）の夜９時から無料配信。
(C)CUBE ENTERTAINMENT INC.