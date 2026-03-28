フジテレビは28日、4月に放送16周年を迎える情報番組「Mr.サンデー」（日曜後9・00）の6代目MCに同局の小室瑛莉子アナウンサー（27）が就任すると発表した。入社5年目の小室アナは、昨年末で退職した藤本万梨乃アナウンサー（30）からバトンを受ける。また、新エンディングテーマソングにhitomiの新曲「Choice！」が決定した。

これまで宮根誠司とともに滝川クリステル、椿原慶子、三田友梨佳、山粼夕貴の各アナウンサーがMCを務めてきた同番組。藤本アナは昨年末で同局を退職したが、「Mr.サンデー」については「3月末まで担当いたします」としていた。

新MCとなる小室アナは2021年に入社し、「めざまし8」「めざましテレビ」「ぽかぽか」などに出演。4月からの出演を前に「大変光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いです」と思いを明かし、「これまで宮根さんと制作スタッフの皆さんが築き上げてきた、視聴者の皆さまに信頼され、愛されてきた番組の一員として、その魅力である取材力や深掘りの姿勢をしっかりと受け継ぎながら、一つ一つのニュースを丁寧にお伝えしていきたいと考えています。番組に新たな風を吹き込めるよう精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします」と意気込んだ。

hitomiによる新エンディングテーマ「Choice！」は、視聴者の視点から、あるいは子供に向けた母親の視点から、受け手自身も一つ一つの情報を自分なりに判断していくことの大切さ、その選択（Choice）をワクワクしながら楽しもう！という明るいメッセージを、気取ることなく普段使いのワードチョイスで表現。

番組チーフプロデューサーの島野平氏は「Choice！」について「優しく、真剣で、正直な、すてきな楽曲です。新たな1週間を前向きに迎えられるよう、『Mr.サンデー』も、引き続き視聴者の皆さんに見ていただける丁寧な番組作りを目指してまいります」とコメントした。