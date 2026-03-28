いよいよ戦いの幕が上がる。3年連続ワールドチャンピオンを目指すロサンゼルス・ドジャースは3月26日（現地時間、以下同）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎えた。

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8日前の18日、ロバーツ監督は報道陣の取材に「ロウキは先発ローテーションの一員となる」と断言した。その翌日、佐々木朗希投手（24）に話を聞いた。



佐々木朗希投手

自分でも合格ラインには達しているかな

――ロバーツ監督が昨日、佐々木選手の先発ローテ入りを明言しました。

「ローテーションに入る、入らないなどについて、監督とはまったく話をしていません。ピッチングコーチと、次は何日のオープン戦で投げる、という話は常にしていますから、なんとなく先々の流れは見えていますが、正式にはまだ何も。これからです」

――一昨日のロイヤルズ戦では、3連続で四球を出したり、ホームランを打たれたりで、4安打3失点。オープン戦ではここまで防御率13点台となっている。

「良い結果が出ればそれに越したことはないですが、スプリングトレーニングなので、結果はあまり関係ない。結果を出すことを考えて、小手先でそれを獲りに行く場ではないので気にしていません。オフにやってきたものを出して、シーズンを通して成績を残すための段階を一つずつ踏んでいるところなので。状態も徐々に上がってきていますし、結果の数字とは切り離して考えています」

《この続きでは、ローテ入りの真相とレジェンド・桑田真澄からの助言など本人の独占インタビューをたっぷりお届けしている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」で読むことできる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月2日号）