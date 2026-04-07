MLBのナ・リーグ西地区は4月6日現在（日本時間7日）、ワールド・シリーズ2連覇中のロサンゼルス・ドジャースが8勝2敗とロケットスタートに成功。2位アリゾナ・ダイヤモンドバックス、サンディエゴ・パドレスに3ゲーム差をつけている。一時は、今季の看板である1番大谷翔平、2番カイル・タッカー、3番ムーキー・ベッツが揃って打率1割台と不振に喘いだが、3日（同4日）のワシントン・ナショナルズ戦で大谷が今季第1号を放つと、