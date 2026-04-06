◆米大リーグナショナルズ６―８ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ドジャースは５日（日本時間６日）、敵地でナショナルズに最大５点差をつけられながら逆転勝ちし、３連勝で貯金を今季最大の「５」とした。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）の２試合ぶりの本塁打となる２号ソロを放つと、８回には勝ち越しの左犠飛を放った。先発した佐々木朗希投手（２４）は５回９０球を投