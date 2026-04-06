ドジャース佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、敵地ワシントンでのナショナルズ戦に先発。今季２度目の登板で自身に勝敗はつかなかったものの５回まで２被弾を含む５安打を許し、６失点で降板した。失点にはすべて四球が絡んだ。１点リードの３回は一死からウッドに四球を与え、二死としてからガルシアに逆転２ランを浴び、４回も一死からエイブラムズに許した四球を皮切りにルイーズの適時内野安打、テナの左前