◆米大リーグナショナルズ６―８ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ドジャースは５日（日本時間６日）、敵地でナショナルズに最大５点差をつけられながら逆転勝ちし、３連勝で貯金を今季最大の「５」とした。先発した佐々木朗希投手（２４）は５回９０球を投げたが、日米通じて自己ワーストの６失点だったが、味方打線の逆転劇もあり、負けはつかず。試合後、取材に応じたロバーツ監督は「５回まで投げ