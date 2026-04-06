ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は５日（日本時間６日）に敵地ワシントンでのナショナルズ戦に先発登板し、５回を２本塁打を含む５安打、日米通じて自己ワーストの６失点、５三振３球で勝敗は付かなかった。チームは８―６で逆転勝ちして、このカード３連勝。試合後の主な一問一答は以下の通り。――前回の登板と比べて「相手が比較的早打ちだったので、最初の方はこう、早いカウントで打ち損じてもらいながら、球数少なく