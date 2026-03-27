森永悠希、ロッテ開幕戦始球式で“ノーバン”「とてつもなく緊張しました…！」
俳優の森永悠希（29）が27日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催された開幕戦「千葉ロッテマリーンズ VS. 埼玉西武ライオンズ」戦の始球式に登板した。
【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』
株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOL presents 2026 OPENING GAME」であるこの試合。ロッテ『キシリトールガムおよびキシリトールオーラテクトガム』のCMキャラクターを務める森永は、緊張の面持ちでマウンドへ。投球は山なりながら、ノーバウンドでキャッチャーミットに収まった。
始球式を終えた森永は、「とてつもなく緊張しました…！」としながら、「千葉ロッテマリーンズの皆様にとってよい風がたくさん吹きますようにと念じながら投げさせていただきました！勝利で喜ぶ顔がたくさん見られますように…！応援しています！」とコメントした。
【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』
株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOL presents 2026 OPENING GAME」であるこの試合。ロッテ『キシリトールガムおよびキシリトールオーラテクトガム』のCMキャラクターを務める森永は、緊張の面持ちでマウンドへ。投球は山なりながら、ノーバウンドでキャッチャーミットに収まった。
始球式を終えた森永は、「とてつもなく緊張しました…！」としながら、「千葉ロッテマリーンズの皆様にとってよい風がたくさん吹きますようにと念じながら投げさせていただきました！勝利で喜ぶ顔がたくさん見られますように…！応援しています！」とコメントした。