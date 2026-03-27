超難敵イタリア撃破へ！急先鋒は40歳の英雄――準決勝で千金弾、ジェコの覚悟。W杯出場は「全てを意味する」【欧州予選PO】

超難敵イタリア撃破へ！急先鋒は40歳の英雄――準決勝で千金弾、ジェコの覚悟。W杯出場は「全てを意味する」【欧州予選PO】