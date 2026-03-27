小出恵介＆後藤大＆尾高樹、山本裕典からホストのいろは学ぶ 酒の注ぎ方や女性へのアプローチの参考に
俳優の小出恵介が主演を務めるショートドラマ『3000万稼げ！』が、4月1日午後7時からショートドラマアプリ「BUMP」で配信される。このほど都内で行われた作品発表会に共演の後藤大、尾高樹と登壇。役作りについて語った。
【写真】黒スーツ姿が似合う小出恵介
小出が演じる主人公・吉田純也は、かつて歌舞伎町に名をとどろかせた伝説のナンバーワンホスト「彦星燈夜」。尾高は新人ホスト・ゆうひ役を演じる。
ホスト役を演じるにあたり参考にしたものを報道陣から質問された3人は、口を揃えて俳優・山本裕典の名を出した。山本と共演経験がある小出は「（某ドラマ作品の）仲間の山本君がホストを頑張っていて…。出演している番組を見て雰囲気をつかんで勉強しました」とかつての仲間がホストに挑戦する姿を見て役作り。
続けて後藤が「僕も愛のハイエナを全話見て。お酒を注ぐ仕草、そして女性へのアプローチの仕方を山本さんから教わりました。歩き方も真似して、いろいろ試しました」と小出と同じく山本が出演する番組名を挙げながら試行錯誤したことを語った。尾高は「愛のハイエナも見ていましたし、SNSでホストを見ていました。オススメにホストしか出てこないくらい」とさまざまな媒体を参考にしていたという。
同作品は純也がそれぞれの思惑を抱えた若手ホストたちと売上バトルを繰り広げる物語。最愛の妻の死をきっかけに夜の世界から姿を消したが、娘の手術費用である3000万円を工面するために7年のブランクを経て再びホストに。過去の栄光と現在の困窮、そして娘への無償の愛の間で揺れ動く男の葛藤を描くストーリーになっている。
【写真】黒スーツ姿が似合う小出恵介
小出が演じる主人公・吉田純也は、かつて歌舞伎町に名をとどろかせた伝説のナンバーワンホスト「彦星燈夜」。尾高は新人ホスト・ゆうひ役を演じる。
ホスト役を演じるにあたり参考にしたものを報道陣から質問された3人は、口を揃えて俳優・山本裕典の名を出した。山本と共演経験がある小出は「（某ドラマ作品の）仲間の山本君がホストを頑張っていて…。出演している番組を見て雰囲気をつかんで勉強しました」とかつての仲間がホストに挑戦する姿を見て役作り。
同作品は純也がそれぞれの思惑を抱えた若手ホストたちと売上バトルを繰り広げる物語。最愛の妻の死をきっかけに夜の世界から姿を消したが、娘の手術費用である3000万円を工面するために7年のブランクを経て再びホストに。過去の栄光と現在の困窮、そして娘への無償の愛の間で揺れ動く男の葛藤を描くストーリーになっている。