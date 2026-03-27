B'zのギタリスト松本孝弘が27日、誕生日を迎えた。X上ではファンはもちろん、地元など祝福メッセージで盛り上がっている。

名誉市民である出身地の大阪・豊中市広報Xは「松本さんHappy Birthday」と投稿し、「松本さんは本市に生まれ、幼少期を市内で過ごされました。昨年は『B'z LIVE−GYM 2025−FYOP−』を開催。そして『生まれ育った豊中の文化振興に役立ててほしい』とご寄付をいただき、4度目となる紺綬褒章を受賞されました」などと紹介し、「豊中市はこれからも松本孝弘さんを応援していきます！」とした。

楽器メーカーのギブソン・ジャパンは「今日3月27日は日本が誇るギターヒーロー、松本孝弘さんの誕生日です！」とすると、「唯一無二のトーン、研ぎ澄まされたフレージング、そして世界基準のロックサウンド。その一音一音が、多くのギタリストの憧れであり続けています」と続け、「あなたの好きなTAKサウンドを、ぜひコメントで教えてください」と呼びかけている。

松本とのコラボレーションを発表したEXILEの公式アカウントは「今回のような素晴らしいコラボレーションを実現でき、さらにお誕生日月である3月に配信スタートできることも元気に思います」と投稿。

また、EXILE AKIRA（44）は「何より10代から大ファンでしたので…今でも夢のようです」とすると、「松本さんの名前に恥じぬように、この曲を大切に育て続けていきながら“生き様”と共に、さらなる道を強く歩んでいきたいと思います」と決意を示している。