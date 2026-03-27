ジャングリア沖縄、「YAMBARU TORNADO」開業日が2026年4月29日に決定！
テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営する株式会社ジャパンエンターテイメントは、新大型ライドアトラクション「YAMBARU TORNADO（やんばるトルネード）」の開業日を2026年4月29日（水）に決定した。やんばるの雄大な景色を体感し、子どもから大人まで家族みんなで「超気持ちいい！」爽快な絶叫を分かち合える、沖縄唯一のスリル系ライドアトラクションが誕生する。本記事では、アトラクション開業に向けた準備が着々と進んでいることと、新アトラクション導入がジャングリア沖縄全体における運営改善にどのような影響を見込んでいるかについてまとめた。
■やんばるの絶景を見渡しながら美しい青空に向かって身体ごと放り投げられる、超気持ちいい爽快・絶叫アトラクション「やんばるトルネード」
やんばるトルネードは、大自然やんばるの渓谷が広がるジャングル エクストリームズエリアに誕生する、ライド直径約16mのパーク屈指の大型ライドアトラクション。心地よい風を切って回転しながら動き始めると、アトラクションはだんだんと傾き、最大高度約20mまで到達。やんばるの渓谷の上にそびえたつアトラクションから広大な大自然と青空の絶景を眺めながら、最高到達点では、体は完全に逆さまへ。遠く連なる山々までもが視界の中で渦を巻く、これまでにない超気持ちいい絶叫体験をお届けする。
＜新アトラクション「やんばるトルネード」概要＞
アトラクション名：YAMBARU TORNADO（やんばるトルネード）
タイプ：ライドアトラクション
エリア：ジャングル エクストリームズエリア
大きさ：ライド直径約16m
最大高度：約20m
最大乗車人数：48人
アトラクション利用基準：年齢4才以上、身長120cm以上
■やんばるの起伏、渓谷、大空、地形を丸ごと活かした体験設計
やんばるの起伏に富んだ地形は、通常の施設建設においては平坦にされがちだが、本アトラクションではその発想を逆転。渓谷の起伏をそのまま体験の高低差として活用し、さらに樹木を一本も切らずに構造体を設計することで、やんばるの大自然に溶け込むアトラクションを実現した。そしてこの設計が、独自の「視点体験」を生み出している。ライドが回転し始めると、やんばるの深い緑の渓谷が眼下に広がり、そのまま一気に沖縄の大空へと駆け上がる。逆さまになった頂点では、果てしなく続く青空が足元に広がります。回転するたびに景色が切り替わるこの体験は、同じコースを周回しながらも、新たな発見をもたらす設計となっている。やんばるの地形と空を丸ごと使った、ここでしか生まれない超気持ちいい絶叫体験だ。
■改善を積み重ね、開業から大幅に成長。やんばるトルネード導入でさらなる運営進化へ
2025年7月の開業以来、ジャングリア沖縄は運営改善を積み重ねながら着実な成長軌道を歩んでいる。開業後、アトラクションの案内効率化、午後から入場できるチケット施策、新アトラクション導入、アプリによる整理券抽選導入、混雑分散施策などの結果、人気アトラクションの「ダイナソー サファリ」など大規模アトラクションでは開業当初比約1.2-1.7倍、「スカイ フェニックス」などのエクストリーム アトラクションでは開業期比で約2倍以上のゲストへ体験を届けられる体制が整った。
開業以来着実に来場実績を積み上げ、2025-2026年の年末年始には開業期と同規模の非常に多くのゲストが来園し、2026年1月には過去最高の来場者数を記録。これまで積み重ねてきた運営改善により、開業期と同等のゲストをお迎えしながらも、待ち時間を大幅に削減できるなど、スムーズなご案内をお届けすることができた。
こうした運営基盤の強化を背景に、今回のやんばるトルネード導入への投資を計画通り実施することが可能となった。子どもから大人まで家族全員が一緒に楽しめ、最大48名が同時乗車できる本アトラクションの稼働により、パーク全体のキャパシティと体験できるアトラクション総数はさらに拡大する見込み。さらに、パーク全体でのゲスト分散が進み、他アトラクションの待ち時間の軽減などにも大きな効果を発揮すると考えている。ゴールデンウィークそしてハイシーズンの夏休みを含む繁忙期においても、現在快適なパーク体験のために設けている上限5000名前後をさらに引き上げ、より多くのゲストに心地よく体験いただける体制が整うと想定している。
これにより、これからも継続的な改善により、訪れるたびに心からの楽しさを感じていただけるエンターテインメントを提供し続けていくとしている。
※本資料における、集客や待ち時間の比較は、開業第1~2週（2025年7月25日〜8月7日）と年末年始（2025年12月28日〜2026年1月3日）の結果に基づいている。
■工事進捗レポート ―現場から届く「誕生の記録」
2025年9月に着工したやんばるトルネードは、現在全工程の約7割が完了。2026年4月29日（水）の開業に向けて連日作業が進んでいる。以下、最新の現場写真をお届けする。
■旅を盛り上げる、沖縄食材を使用した新メニューも続々！
2026年4月22日（水）よりジャングリア沖縄の新しいフードメニューが登場する。カートを含む飲食施設で、沖縄の食材を取り入れながら、体験と食の両軸で食体験をさらに充実させる。
〇JUNGLIAコース @PANORAMA DINING
沖縄食材を使用した五感を刺激する「JUNGLIA コース」。メイン料理の「しま牛和牛（里帰り牛）のロースト生昆布ソース」は、沖縄で産まれ、鹿児島で育った里帰り牛を使用。沖縄県産のバナナのローストを添えて食べる。
〇THE WILD イカ墨じゅーしー&フライングスクイッド @WILD BANQUET
伊江島産のイカ墨を使ったじゅーしーの上に大胆に沖縄県産のトビイカをトッピング。レモンをしぼってさっぱりエネルギーをチャージできる。
〇トロ〜り紅豚角煮サンド〜泡盛仕込み〜 @FOOD CART
紅イモを食べて育ったやわらかく甘みのある紅豚をとろとろになるまで泡盛で仕込み、食べ応えのある角煮サンドに仕立てた。
〇JUNGLIAツリーサラダ @TROPICAL OASIS
ジャングリア沖縄を象徴するJUNGLIA ツリーをイメージし、タンパク質とミネラルいっぱいでパワーをチャージ。器を崩して、アンチョビとチーズの効いたドレッシングで食べられる。
■ゲストをさらに巻き込む演出で、春からショー内容もアップデート！
大人気のショーも順次アップデートを予定しています。ブリーズ アリーナで行われる「ジャングリア スプラッシュフェス」は、三線の音色が響く沖縄ミュージックから始まり、みんなでずぶ濡れになって踊りはしゃぎながら、よりゲストが巻き込まれる演出を強化。エンターテイナーがゲストの目の前まで来て、大熱狂ショーを最高潮に盛り上げる。
また、新しく登場する「クールダウン ウォーター パーティー」は、圧倒的な水量のエンターテイメントショーで、SNSで話題の水まきダンスを取り入れ、全身びしょ濡れになりながら心も身体も思いきり解放される、忘れられない最高の体験をお届けする。
■JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）について
JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）は、神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢の体験を通して沖縄の旅を最高にするテーマパーク。コンセプトは、Power Vacance!!（パワーバカンス）。亜熱帯地域に位置する沖縄ならではの生命力に満ちた、見たこともない植物が生い茂るやんばるの大絶景の中で、その地にしかない体験を通して生まれる”興奮”と本物の自然に没入する”贅沢”が重なると、今まで経験したことのない”解放感”が人間の本能を貫き、人生最高に心が昂る“Power Vacance!!” を体験できる。
■「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）
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＜新アトラクション「やんばるトルネード」概要＞
アトラクション名：YAMBARU TORNADO（やんばるトルネード）
タイプ：ライドアトラクション
エリア：ジャングル エクストリームズエリア
大きさ：ライド直径約16m
最大高度：約20m
最大乗車人数：48人
アトラクション利用基準：年齢4才以上、身長120cm以上
■やんばるの起伏、渓谷、大空、地形を丸ごと活かした体験設計
やんばるの起伏に富んだ地形は、通常の施設建設においては平坦にされがちだが、本アトラクションではその発想を逆転。渓谷の起伏をそのまま体験の高低差として活用し、さらに樹木を一本も切らずに構造体を設計することで、やんばるの大自然に溶け込むアトラクションを実現した。そしてこの設計が、独自の「視点体験」を生み出している。ライドが回転し始めると、やんばるの深い緑の渓谷が眼下に広がり、そのまま一気に沖縄の大空へと駆け上がる。逆さまになった頂点では、果てしなく続く青空が足元に広がります。回転するたびに景色が切り替わるこの体験は、同じコースを周回しながらも、新たな発見をもたらす設計となっている。やんばるの地形と空を丸ごと使った、ここでしか生まれない超気持ちいい絶叫体験だ。
■改善を積み重ね、開業から大幅に成長。やんばるトルネード導入でさらなる運営進化へ
2025年7月の開業以来、ジャングリア沖縄は運営改善を積み重ねながら着実な成長軌道を歩んでいる。開業後、アトラクションの案内効率化、午後から入場できるチケット施策、新アトラクション導入、アプリによる整理券抽選導入、混雑分散施策などの結果、人気アトラクションの「ダイナソー サファリ」など大規模アトラクションでは開業当初比約1.2-1.7倍、「スカイ フェニックス」などのエクストリーム アトラクションでは開業期比で約2倍以上のゲストへ体験を届けられる体制が整った。
開業以来着実に来場実績を積み上げ、2025-2026年の年末年始には開業期と同規模の非常に多くのゲストが来園し、2026年1月には過去最高の来場者数を記録。これまで積み重ねてきた運営改善により、開業期と同等のゲストをお迎えしながらも、待ち時間を大幅に削減できるなど、スムーズなご案内をお届けすることができた。
こうした運営基盤の強化を背景に、今回のやんばるトルネード導入への投資を計画通り実施することが可能となった。子どもから大人まで家族全員が一緒に楽しめ、最大48名が同時乗車できる本アトラクションの稼働により、パーク全体のキャパシティと体験できるアトラクション総数はさらに拡大する見込み。さらに、パーク全体でのゲスト分散が進み、他アトラクションの待ち時間の軽減などにも大きな効果を発揮すると考えている。ゴールデンウィークそしてハイシーズンの夏休みを含む繁忙期においても、現在快適なパーク体験のために設けている上限5000名前後をさらに引き上げ、より多くのゲストに心地よく体験いただける体制が整うと想定している。
これにより、これからも継続的な改善により、訪れるたびに心からの楽しさを感じていただけるエンターテインメントを提供し続けていくとしている。
※本資料における、集客や待ち時間の比較は、開業第1~2週（2025年7月25日〜8月7日）と年末年始（2025年12月28日〜2026年1月3日）の結果に基づいている。
■工事進捗レポート ―現場から届く「誕生の記録」
2025年9月に着工したやんばるトルネードは、現在全工程の約7割が完了。2026年4月29日（水）の開業に向けて連日作業が進んでいる。以下、最新の現場写真をお届けする。
■旅を盛り上げる、沖縄食材を使用した新メニューも続々！
2026年4月22日（水）よりジャングリア沖縄の新しいフードメニューが登場する。カートを含む飲食施設で、沖縄の食材を取り入れながら、体験と食の両軸で食体験をさらに充実させる。
〇JUNGLIAコース @PANORAMA DINING
沖縄食材を使用した五感を刺激する「JUNGLIA コース」。メイン料理の「しま牛和牛（里帰り牛）のロースト生昆布ソース」は、沖縄で産まれ、鹿児島で育った里帰り牛を使用。沖縄県産のバナナのローストを添えて食べる。
〇THE WILD イカ墨じゅーしー&フライングスクイッド @WILD BANQUET
伊江島産のイカ墨を使ったじゅーしーの上に大胆に沖縄県産のトビイカをトッピング。レモンをしぼってさっぱりエネルギーをチャージできる。
〇トロ〜り紅豚角煮サンド〜泡盛仕込み〜 @FOOD CART
紅イモを食べて育ったやわらかく甘みのある紅豚をとろとろになるまで泡盛で仕込み、食べ応えのある角煮サンドに仕立てた。
〇JUNGLIAツリーサラダ @TROPICAL OASIS
ジャングリア沖縄を象徴するJUNGLIA ツリーをイメージし、タンパク質とミネラルいっぱいでパワーをチャージ。器を崩して、アンチョビとチーズの効いたドレッシングで食べられる。
■ゲストをさらに巻き込む演出で、春からショー内容もアップデート！
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また、新しく登場する「クールダウン ウォーター パーティー」は、圧倒的な水量のエンターテイメントショーで、SNSで話題の水まきダンスを取り入れ、全身びしょ濡れになりながら心も身体も思いきり解放される、忘れられない最高の体験をお届けする。
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