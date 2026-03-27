◆センバツ第９日 ▽準々決勝 智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）

花咲徳栄（埼玉）は、２回表までに８―０と大きくリードしながら智弁学園（奈良）に逆転負け。過去のセンバツでの最大得点差逆転負けの記録（７点）を上回る“大どんでん返し”で、初めての４強入りを逃した。

甲子園では１９９７年夏の１回戦・市船橋１７−１０文徳、２０１４年１回戦・大垣日大１２ー１０（０ー８→最終１２ー１０）の８点差に並ぶ、最大得点差タイの逆転劇だ。

センバツでは１９７６年１回戦（対大社）・習志野、１９９２年１回戦（対読谷）・仙台育英、２００１年２回戦（対南部）・常総学院の７点差を上回る、最大得点差の逆転劇になった。

８点差をひっくり返された花咲徳栄には、ＳＮＳ上にも驚きの声が広がった。

「甲子園の魔物が大暴れしとるな」、「現代の野球にセーフティーリードなどないということ」、「凄い試合だった。徳栄の選手の皆さん、お疲れ様でした」、「法政二から９点捲った花咲徳栄が８点差を捲られるとは高校野球の恐ろしさだな」、「花咲徳栄もあの状況でよく頑張った！春大会とは思えないくらい面白い試合だった！」など、ねぎらいの声が続々と投稿されていた。