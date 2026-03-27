日本にとっても脅威に? スウェーデンFWギェケレシュが圧巻ハット、敵将も脱帽「信じられないほど素晴らしかった」
FWビクトル・ギェケレシュがハットトリックの活躍でスウェーデン代表を北中米ワールドカップ欧州プレーオフ決勝に導いた。ウクライナ代表のセルゲイ・レブロフ監督も「信じられないほど素晴らしかった」と脱帽している。スウェーデンメディア『スポーツ・ブラデット』が伝えた。
2大会ぶりの出場を目指すスウェーデンは前半6分、MFベンジャミン・ニグレンのクロスをギェケレシュがゴール前で合わせて幸先よく先制点を奪った。さらに1点リードで折り返した後半6分、GKクリストフェル・ノードフェルトのパントキックを収めたギェケレシュがそのままゴール右に流し込んで2-0。同28分にはギェケレシュがPKを決めてハットトリックを達成し、その後1点を返されたものの3-1で勝利した。
ギェケレシュは試合後、母国メディアに「大きな意味がある。僕たちにとって本当に大切な試合だったし、この一戦を勝ち抜けたことは非常に重要なことだ」と喜びを語った。その上でハットトリックの活躍については「今日に関してならこれ以上の喜びはないけれど、火曜日(PO決勝)にはもっと良いものがあるかもしれない」とコメント。W杯切符を掴んで最大の喜びを味わう意気込みだ。
スウェーデンのグレアム・ポッター監督は前線からプレスをかける献身性も高く評価し、「ギェケレシュの活躍は圧巻だった」と語っている。また、チームメイトのFWアンソニー・エランガも「彼は素晴らしい選手だよ。一緒にプレーできて最高だ」と笑顔を見せた。
さらに敵将のレブロフ監督も「ギェケレシュは今夜信じられないほど素晴らしかった」と称え、「彼がなぜアーセナルでプレーしていてヨーロッパ屈指のストライカーなのかを証明した」と振り返っている。
スウェーデンは31日の欧州PO決勝でポーランド代表と対戦し、勝者は日本代表などが待つW杯F組に入る。圧倒的な力強さとスピード、そして得点力を誇るギェケレシュが日本にとっても脅威的な存在になることもありそうだ。
2大会ぶりの出場を目指すスウェーデンは前半6分、MFベンジャミン・ニグレンのクロスをギェケレシュがゴール前で合わせて幸先よく先制点を奪った。さらに1点リードで折り返した後半6分、GKクリストフェル・ノードフェルトのパントキックを収めたギェケレシュがそのままゴール右に流し込んで2-0。同28分にはギェケレシュがPKを決めてハットトリックを達成し、その後1点を返されたものの3-1で勝利した。
スウェーデンのグレアム・ポッター監督は前線からプレスをかける献身性も高く評価し、「ギェケレシュの活躍は圧巻だった」と語っている。また、チームメイトのFWアンソニー・エランガも「彼は素晴らしい選手だよ。一緒にプレーできて最高だ」と笑顔を見せた。
さらに敵将のレブロフ監督も「ギェケレシュは今夜信じられないほど素晴らしかった」と称え、「彼がなぜアーセナルでプレーしていてヨーロッパ屈指のストライカーなのかを証明した」と振り返っている。
スウェーデンは31日の欧州PO決勝でポーランド代表と対戦し、勝者は日本代表などが待つW杯F組に入る。圧倒的な力強さとスピード、そして得点力を誇るギェケレシュが日本にとっても脅威的な存在になることもありそうだ。