日本にとっても脅威に? スウェーデンFWギェケレシュが圧巻ハット、敵将も脱帽「信じられないほど素晴らしかった」

日本にとっても脅威に? スウェーデンFWギェケレシュが圧巻ハット、敵将も脱帽「信じられないほど素晴らしかった」