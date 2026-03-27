TWICE（トゥワイス）の台湾公演が、3日間で全席完売の12万人を集めて終了した。20日から3日間、台北ドームでワールドツアー「THIS IS FOR」の一環としてコンサートを開催した。今回のツアーは、360度開放ステージで、四方からの視線にも熱いステージを披露した。

台北ドーム初公演で、台北市内もTWICE歓迎一色だった。ツアーMD商品やフォトゾーンが設置されたポップアップストアがオープンし、ドアや床までTWICEで覆われたテーマ電車、台北を代表するランドマークの9カ所に設置された9曲の代表曲のインスタレーションなどが飾られた。

韓国公営放送KBSは27日「台北の超高層ビルの1つ『The Sky Taipei』には『THIS IS FOR TPE』やハートマーク入り『TWICE』の文字が刻まれ、視線を引きつけた」と伝えた。

ステージでは、昨年7月にリリースした4枚目正規アルバムのタイトル曲「THIS IS FOR」の他「Strategy」「EST ME FREE」「Talk that Talk」などを披露した。

メンバーは3日間の最後のステージでは「互いに夢に向かって進む勇気を与え合い、夢をかなえることができたのはファンのみなさんのおかげです」と涙を流した。

今後は北米ツアーを開始する。8都市で公演する。その後、4月25、26、28日には、東京・国立競技場（MUFGスタジアム）で、海外アーティストとしては初めてコンサートを開く。