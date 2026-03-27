ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が3月26日に放送された。スタジオトークでは、結婚16年目の藤本美貴が、夫・庄司智春とのリアルな夫婦ゲンカの事情を明かした。

【映像】庄司との家庭での様子

本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断する、恋人として最後の旅に密着するリアリティ番組だ。VTRでカップルたちの激しい口論を見守った後、スタジオではヒコロヒーが「ミキティさんはどうされてますか？喧嘩した時に」と質問。これに対し藤本は、「ウチは逆に離れるってことをしてます。旦那さんが家出するっていうスタイルなんですけど」と、意外な解決法を明かした。

熱くなったまま話し合いを続けると、過去の別の不満まで飛び出し、言わなくていいことまで言ってしまう。そのため、「1回離れると自分で冷静になれる」というのが庄司家のルールのようだ。

この大人の対応策に、ヒコロヒーも「なるほど、スタイルとしてるんですね。めっちゃいいやん」と深く納得。さや香の新山も「僕も（仕事の）入り時間を勝手に早めて、早く家を出る」と同調し、怒りに任せてぶつかり合わないための工夫で盛り上がりを見せた。

相手を言い負かすのではなく、冷静になって“擦り合わせ”を行う。長年連れ添う夫婦ならではの喧嘩の作法に、スタジオ陣も「喧嘩の終わらせ方が天才」と感心しきりだった。