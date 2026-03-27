「これ誰なのよ？」ドジャース超大物の“激変”に米困惑 開幕戦に現れ「めちゃくちゃ違和感」
本拠地ダイヤモンドバックス戦
米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎えた。山本由伸投手が開幕投手を務め、大谷翔平投手も「1番・DH」で先発出場。試合前のグラウンド上には超大物の姿があり、米ファンから「保険の営業ですか？」「これ誰なのよ？」と困惑の声が上がった。
見慣れない姿だった。晴天のドジャースタジアムで選手と会話していたのはクレイトン・カーショー氏。ドジャース一筋18年で223勝を挙げたレジェンド左腕だ。昨季限りで現役引退。この日は米放送局「NBCスポーツ」の解説者として慣れ親しんだ本拠地に戻ってきたが、グレーのスーツでビシッと決めていた。
米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者が自身のXで「クレイトン・カーショーがドジャースタジアムに戻ってきた。今回はNBCの一員として」とつづって写真を投稿。ユニホーム姿とガラっと変わった雰囲気に、米ファンは少し困惑した様子だった。
「カーディーラーみたいだな」
「スーツ姿だと!!!」
「めちゃくちゃ違和感ある」
「髪の毛も整えているじゃないか」
「凄く奇妙な感じだ」
「もう時代が変わったんだな」
「保険の営業ですか？」
「これ誰なのよ？」
「うわぁ、見慣れないなぁ」
「馴染むのに時間がかかりそうだ」
カーショー氏は試合前に同局の司会者から大谷について聞かれ、「マウンド上と打席の両方で彼がフルシーズン活躍するのを見るのが楽しみです。1年のうちにサイ・ヤング賞、MVP、ワールドシリーズの全てを見られたら最高ですね。彼ならそれを成し遂げる可能性が十分にあります」と期待していた。
（THE ANSWER編集部）