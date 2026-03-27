【テニス速報】 マイアミ・オープン 第10日 ニコラ メクティッチ / オースティン クライチェク vs ジョンパトリック スミス / サンダー アールンツ
マイアミ・オープン
大会期間：2026年3月23日～2026年3月30日
開催地：アメリカ マイアミ, フロリダ
コート：ハード（屋外）
結果：[ニコラ メクティッチ / オースティン クライチェク] 1 - 2 [ジョンパトリック スミス / サンダー アールンツ]
マイアミ・オープン第10日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子ダブルス準々決勝で、ニコラ メクティッチ / オースティン クライチェクとジョンパトリック スミス / サンダー アールンツが対戦した。
第1セットはニコラ メクティッチ / オースティン クライチェクが6-4で先取。第2セットはジョンパトリック スミス / サンダー アールンツが6-3で奪い返すと、第3セットもジョンパトリック スミス / サンダー アールンツが10-8で制し、ジョンパトリック スミス / サンダー アールンツがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-27 07:22:08 更新