マイアミ・オープン
大会期間：2026年3月23日～2026年3月30日
開催地：アメリカ マイアミ, フロリダ
コート：ハード（屋外）
結果：[ニコラ メクティッチ / オースティン クライチェク] 1 - 2 [ジョンパトリック スミス / サンダー アールンツ]

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　マイアミ・オープン第10日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子ダブルス準々決勝で、ニコラ メクティッチ / オースティン クライチェクとジョンパトリック スミス / サンダー アールンツが対戦した。
　第1セットはニコラ メクティッチ / オースティン クライチェクが6-4で先取。第2セットはジョンパトリック スミス / サンダー アールンツが6-3で奪い返すと、第3セットもジョンパトリック スミス / サンダー アールンツが10-8で制し、ジョンパトリック スミス / サンダー アールンツがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-27 07:22:08 更新