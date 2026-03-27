「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が27日までに、Xを更新。移民政策をめぐり、私見を述べた。

世界三大通信社のAFP通信が立ち上げた日本語のニュースサービス「AFPBB News」の公式Xアカウントは25日、「スウェーデン、『まっとうな生活』送れない移民を国外追放へ」という見出しの同通信社の記事を添付したポストをした。

ひろゆき氏は、このAFPBB Newsのポストを引用。「日本もやって良いんちゃう？」とつづった。

これに対し、一部ユーザーから「日本生まれ日本育ち日本しか住んだことない日本語しかできない国籍だけ外国人の人もいますがその人たちにも生活保護は反対ですか？」とのコメントが寄せられると、ひろゆき氏は「日本人は日本に対して義務を負ってます。例えば、徴兵の義務が発生したら戦う義務があります。納税義務があるので、赤の他人の日本人の生活保護を税金で払います。在日外国人にその義務はありません。金がない在日外国人は母国に帰って、母国語を勉強するか日本国籍に帰化する選択肢があります」と答えた。

またひろゆき氏は続くポストで「金持ちの日本人が死ぬと、人生で稼いだ全ての資産の55%が相続税として取られます。親族が居ないと100%没収です。在日外国人が外国の不動産や株や仮想通貨で稼いでも、実質的に日本に税金は払いません。それが国籍の義務というものです」とも記した。