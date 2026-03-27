【難解略語】「JPEG」が何の略か分かりますか？　画像ファイルの末尾「.jpeg」とは…？

突然ですが、「JPEG」の正式名称知っていますか？

普段、業務でよく目にする…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Joint Photographic Experts Group」でした！

JPEGとは「Joint Photographic Experts Group」の略称です。これは、画像データを効率よく圧縮する方式を標準化した国際的な専門家グループの名前であり、そのグループが策定した画像形式の名称として広く使われています。つまり、JPEGは単なるファイル名ではなく、もともとは画像圧縮の国際標準を作った組織名に由来する言葉です。

JPEG形式の最大の特徴は、写真のように色の変化が多く、情報量の多い画像を比較的小さなデータ容量に圧縮できることです。圧縮の際には、人間の目では気づきにくい細かな情報を一部省くことで、ファイルサイズを大幅に減らしています。そのため、画質をある程度保ちながら保存しやすく、デジタルカメラ、スマートフォン、Webサイトなど、さまざまな場面で広く利用されています。

ただし、JPEGは「非可逆圧縮」と呼ばれる方式を使っているため、保存や編集を繰り返すと少しずつ画質が劣化するという特徴もあります。

次回の難解略語もお楽しみに！

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