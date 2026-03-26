ファミリーマート（東京都港区）が、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新商品として、時計メーカー・シチズン時計と共同開発した腕時計を4月17日に発売します。同ブランドが腕時計を発売するのは、初めてです。

【写真】新作を一挙にチェック！ ショートパンツ、サンダル！ 厚めのTシャツ！ 急な悪天候で使える軽量スリム傘も！

新商品の文字盤は、爽やかな白とシックな黒の2色展開。水泳時も着用可能な10気圧防水で、子どもから大人まで使えるサイズも特長になっています。秒針・ベルト穴・つく棒にはファミリーマートカラーがあしらわれています。価格は1998円（以下、税込み）。

さらに、吸水速乾・接触冷感素材を使用したショートパンツ、USAコットンを使用した肉厚素材で高級感のある風合いのスウェットショートパンツが3月27日に、サンダルが4月17日にそれぞれ新たに発売。ショートパンツはオレンジと「くろ」の2色で、サイズはオレンジがMとL、くろがS〜L。スウェットショートパンツは「くろ」のみで、サイズはMとL。価格はともに1998円。サンダルはくろのみでサイズは26．5〜27．5センチで2990円です。

また、同日から、男女兼用のアウターTシャツのXXLサイズ（1498円）が再販売される上、長袖アウターTシャツにXXLサイズ（1998円）が追加。4月3日に晴雨兼用ミニ傘（2490円）の新色としてホワイトとブラウン、晴雨兼用軽量スリム傘（2990円）のグレーとネービーがそれぞれ追加されます。