「今日好き」かなりのカップル、かなとがりのんにバックハグ 浴衣姿をお互いべた褒め【青春祭2026】
【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた河村叶翔（かなと）と相塲星音（りのん）が26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、ステージ上でバックハグ
浴衣姿で登場したかなととりのん。ステージでは、かなとがりのんをバックハグしたり、りのんがかなとの頬を掴んだりと、ラブラブなステージを届けた。
りのんの浴衣姿について、かなとは「ピンクのメイクと赤の（浴衣）めっちゃ可愛いなって思いました」と惚れ惚れ。りのんも「いつも通りかっこいいです！」と絶賛した。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「マクタン編」でカップル成立となった。
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、長浜広奈やMON7A（もんた）、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美男美女カップル、ステージ上でバックハグ
◆「今日好き」かなりのカップル、ステージ上でバックハグ
浴衣姿で登場したかなととりのん。ステージでは、かなとがりのんをバックハグしたり、りのんがかなとの頬を掴んだりと、ラブラブなステージを届けた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「マクタン編」でカップル成立となった。
◆「今日好き」大型イベント「青春祭2026」
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、長浜広奈やMON7A（もんた）、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
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