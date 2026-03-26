『タイタンライブ』ハライチ・紺野ぶるま・つぶやきシロー・アイデンティティらゲストに
4月17日に行われる『タイタンライブ』『爆笑問題with タイタンシネマライブ』の出演者情報が26日、解禁となった。
【写真たくさん】2日目も超豪華！『タイタンライブ』30周年の模様
1996年より2ヶ月に1度、東京銀座で行われる『タイタンライブ』。爆笑問題をはじめ、人気芸人達による同ライブは2009年より、リピート無し、一度限り、『爆笑問題with タイタンシネマライブ』として、全国のTOHOシネマズ系映画館全27館にて同時生中継している。
【出演者】爆笑問題／ ウエストランド／ キュウ／ シティホテル3号室／ネコニスズ
脳みそ夫／あさひ／早乙女零(XXCLUB)
【ゲスト】ハライチ／ 紺野ぶるま／ つぶやきシロー／ アイデンティティ／ BOOMER
他出演予定
【写真たくさん】2日目も超豪華！『タイタンライブ』30周年の模様
1996年より2ヶ月に1度、東京銀座で行われる『タイタンライブ』。爆笑問題をはじめ、人気芸人達による同ライブは2009年より、リピート無し、一度限り、『爆笑問題with タイタンシネマライブ』として、全国のTOHOシネマズ系映画館全27館にて同時生中継している。
【出演者】爆笑問題／ ウエストランド／ キュウ／ シティホテル3号室／ネコニスズ
脳みそ夫／あさひ／早乙女零(XXCLUB)
【ゲスト】ハライチ／ 紺野ぶるま／ つぶやきシロー／ アイデンティティ／ BOOMER
他出演予定