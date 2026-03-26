お笑いタレントのもう中学生（４３）と妻で女優・モデルの恵理（３２）が２６日、地元・長野県の信越放送のローカルワイド番組「ずくだせテレビ」（月〜金曜・後１時５５分）に出演し、結婚を生報告した。ともにリポーターを務める同番組での共演がきっかけで交際に発展。交際期間は「１年ちょっと」で、婚姻届を提出したのは３月５日だと明かした。

２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁 ２時間生放送ＳＰ」で結婚を発表したもう中学生。一夜明けた２６日、「ずくだせテレビ」に恵理とともに出演し、出会いやなれそめを語った。

２人はそれぞれ、別の場所から中継をつないで出演。恵理は、停めた車の中でカメラを回し「きょうですね、友だちがお祝いしてくれるということで、ご飯に出かけていて」と状況を説明した。

もう中学生とは、２０２４年１０月２６日のロケで一緒になったそう。交際期間を問われると「そうですね、ざっくり１年ちょっとという形でもよいでしょうか」とニッコリ。婚姻届を３月５日に提出したと明かし、この日は、天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安と吉日が４つそろった“最強開運日”だった。「すごくいい日で、東京で入籍をさせていただきました」という。

周囲の反応を聞かれると、「もともと伝えてあった友だちは『おめでとう』ってコメントをくださったんですけど、初めて放送（有吉の壁）とかで知った方は、すごいビックリして。とんでもない通知が入ってます。ハハハ」とうれしそう。

今後の自身の活動については「今までも東京と長野の２拠点で活動してきたんですけど、それは変わらずに。ただ、新婚生活もありますので、ちょっとマイペースに、仕事をさせていただこうかなと思っています」と幸せそうに語った。

一方のもう中学生は、信越放送の近くだというロケ先から生中継で出演。グレーのスーツにチェックシャツの姿で登場し、「ありがとうございます」と約４秒、深々と頭を下げた。

「ずくだせテレビさんがきっかけで、出会わさせていただきまして」と明かし、共演したあるロケを回顧。「恵理さんが、ちょっとボヤといいますか、ロケ中にちょっとだけ火があがったことがあったんですよ。その時に恵理さんが、フ〜ッ！って、全力で息で吹き消して、その危険な場面を救ってくれた。それにすごく感動しまして」と、恵理に恋心を抱いた瞬間を明かした。