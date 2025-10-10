子どもが乳幼児期はいろいろと手がかかって本当に大変ですよね。この時期に一番身近なパートナーである旦那さんが子育てをどのくらいやっていたかは、その後の夫婦関係にも大きく影響するのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、中学校3年生と1年生のお子さんがいるママからこんな投稿が。投稿者さんはお子さんたちが小さなときは、常にワンオペ育児だったそうです。『旦那は子育ての手伝いもたいしてしなかったし、