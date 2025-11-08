ロックバンド・LUNA SEAのドラマー真矢が、2025年9月8日に自身のSNSを通じて、脳腫瘍を患っていることを初めて公表した。あわせて、2020年にステージ4の大腸がんになり、これまで7度の手術や抗がん剤・放射線治療を受けながら活動を続けていたことも初めて明かした。 【画像】もう中学生、涙をこらえながら取材に応える 多くのメッセージが寄せられる中で、お笑い芸人もう中学生もSNSで声を送った。（前後