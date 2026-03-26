6年間、縮毛矯正をかけ続けていたというハーフの女性が、地毛のカーリーヘアに戻したビフォーアフターの様子をInstagramで公開し、反響を呼んでいます。



【アフター写真】「可愛い！！」6年ぶりに地毛の"カーリーヘア"に戻したアリシアさん

投稿したのは、同じくハーフのチェルシーさんとともにYouTubeチャンネル「ありちぇるちゃんねる（@alichel_channel）」を配信している、アリシアさん（@alicia_planet）です。さらさらとしたストレートロングの髪型から一転、くるんとしたカーリーヘアへと変身した姿に、「カーリー推し！」「ゴージャス」といった声が集まりました。



アリシアさんが地毛のカーリーヘアに戻そうと決意したきっかけは、SNSでカーリーヘアを楽しむ人を目にする機会が増えたことだそう。



「カーリーヘアの女の子たちを見て、かわいさを理解できるようになりました」



一度カーリーに戻すと再びストレートにするのは金銭面や髪のダメージの面で難しいと考え、悩んだこともあったとか。それでも、カーリーに戻したい気持ちが勝り、美容院を予約しました。



美容院では、縮毛矯正を何度もあてていたことでパーマがかかりにくいかもしれない…という懸念を指摘されました。美容師さんからアドバイスを受けながら髪の長さを決めると、いよいよパーマをかけていきます。



こうしてアリシアさんが久しぶりに地毛と向き合った率直な感想は、「かわいい！でした（笑）」。



「カーリーヘアは乾燥しやすいのですが、綺麗にカールさせるには水分が命なので、シャンプーする頻度を減らしたり、アイロンを使わなくなったりしたことで、お手入れの時間が減りました！ 縮毛矯正でストレートにしていた時は、もともと髪が細いこともありダメージが酷く、”矯正している”感がどうしても否めなかったのですが、カーリーに戻してからはそれがなくなり、より自分らしく過ごせていると感じます」



この投稿は大反響。周囲の反応も印象的だったそうです。



「SNSに初めて載せた時もいつもの比にならないくらい反応をいただいて、そこでもカーリーヘアに戻してよかったことを実感しました。『どっちもかわいいけどカーリー推し！』『ストレートも素敵だけどカーリーがゴージャス』のように、どちらのヘアスタイルも褒めてくださるコメントが多くてとってもうれしかったです！」



アリシアさんは、自身と同じく髪質や個性に悩む人への思いについても語ってくれました。



「今の時代、髪型含む外見は自分がなりたいように選べる時代だと思います。ストレートにするのも、カーリーを楽しむのも自由！ コンプレックスだと思っている部分も、見方が変われば、あなたを輝かせる魅力になることもあると思います。すぐには好きになれなくても、全部を愛せなくても、大丈夫！ 私も『自分がどうありたいか』を大切にしていきたいし、読んでくださってる皆様にも大切にしていただきたいです！」