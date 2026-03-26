独自の立ち位置を築くコンパクトカー

都市の交通環境が複雑化し、クルマに求める価値が“単なる移動手段”から“所有する満足感”へと変化する現代において、マツダの「マツダ2」が熟成を重ね、再びその存在感を強めています。

2025年11月に行われた商品改良では、ラインナップの再編と装備の充実化が図られ、コンパクトカー市場における独自のポジションをより鮮明にしました。

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今回の改良で注目すべきは、グレード構成の明確化です。新たに「15 C II」「15 BD i Selection II」「15 SPORT II」が設定され、それぞれのキャラクターがはっきりと分けられました。これにより、購入者は自身のライフスタイルや好みに合わせて、よりシンプルに選択できるようになりました。さらに、頂点に位置する最上級グレードとして「15 SPORT＋」が新設され、選ぶ楽しさが一層広がっています。

パワートレインは、直列4気筒1.5リッターガソリンエンジン「SKYACTIV-G 1.5」と、2WD（FF）もしくは予測型4WDシステム「i-ACTIV AWD」の組み合わせです。WLTCモードで20.3km／L（FF）から18.1km／L（4WD）という低燃費性能を達成しており、動力性能と環境性能のバランスが取れています。

装備面では、これまで多くの顧客から要望が寄せられていたユーティリティパッケージ、マツダコネクトパッケージ、360度セーフティパッケージといった機能が、ほぼ全てのグレードで標準装備となりました。この変更は、日々の利便性と安全性の水準を大きく引き上げるものです。

特に最上級グレードである「15 SPORT＋（4WD）」は、マツダが目指すクルマづくりの方向性を色濃く反映しています。フロントフェイスには空力性能にも寄与するブラックメッシュグリルが採用され、力強い印象を与えます。

足元には切削加工とブラック塗装を施した16インチアルミホイールが備わり、スポーティな仕立てとなっています。

インテリアの質も高められており、ステアリングやシフトノブには手触りの良い本革巻きを採用。ブラックレザーとスエードを組み合わせたシートは身体をしっかりと支え、運転席には電動パワーシートまで装備されています。

安全装備も充実しており、マツダの先進安全技術「i-ACTIVSENSE」がほぼフル装備となっています。「15 SPORT＋」には専用でアダプティブLEDヘッドライトが設定され、対向車や歩行者を検知して照射範囲を自動で調整するため、夜間走行時の安心感に大きく寄与します。

ボディカラーは全5色が用意され、ブランドを象徴するソウルレッドクリスタルメタリックは引き続き高い人気を維持しています。また、メーカーオプションでブラックルーフやグロスブラックのドアミラーを選択することも可能です。

マツダ2の歴史を振り返ると、その原点は1996年に登場した「デミオ」にあります。高い実用性でバブル崩壊後の節約志向の需要を捉え、コンパクトカーの新たな基準を築き上げました。

2014年には現在の4代目となり、同年には「日本カー・オブ・ザ・イヤー2014-2015」を受賞するなど、国民的モデルとしての地位を確立しました。

その後、2019年にグローバルでの名称である「マツダ2」に統一され、2024年には国内仕様の1.5リッタークリーンディーゼルエンジンの生産を終了するという大きな決断が下されました。今回のガソリンエンジンを中心としたラインナップへの刷新は、こうした歴史の流れの上にある次の一手と言えます。

最上級グレード「15 SPORT＋（4WD）」の価格（消費税込）は250万1400円（最安グレードの15 C II／2WDは172万400円）と、コンパクトカーとしてはやや高めの設定ですが、その充実した装備と高い質感は、価格以上の価値を提供するものです。

成熟したコンパクトカーとして、マツダ2は2026年の市場においても、マツダブランドの重要な柱として独自の輝きを放ち続けています。