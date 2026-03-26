雑誌『GQ』のSNSに、現地時間3月23日アメリカ・ニューヨークのピア17で開催されたSpotifyとのコラボイベント『Spotify X BTS： SWIMSIDE』のバックステージフォトが公開された。

【写真】BTSの“ビジュアル強すぎ”バックステージフォト／「SWIM」MV撮影ビハインド動画／お揃いの“KEEP SWIMMING”ジャケットでNYに向かうBTS

■『GQ』が独占公開 BTSアメリカで約4年ぶり“全員集結”ステージの裏側

同イベントは、アメリカでは約4年ぶりとなる、BTSメンバー全員が揃ってのステージ。Spotifyが選出した上位リスナー1000人が参加し、会場は大きな熱気に包まれた。

公開されたバックステージフォトは、まず衣装姿のBTSメンバーが勢揃いした集合ショット。続いて、メンバーそれぞれを捉えたソロカットが並ぶ。

手で片目を隠したRM（アールエム）、頬杖をつき見下ろす視線を向けるJIN（ジン）、まっすぐカメラを見つめるSUGA（シュガ）、ジャケットのポケットに手を入れた全身ショットのJ-HOPE（ジェイホープ）。ポニーテールで美しい横顔を見せたJIMIN（ジミン）、少しかがみ上目遣いを見せるV（ヴィ）、そして立ち姿に風格が漂うJUNG KOOK（ジョングク）。それぞれの個性と、空白期間を経てさらに増したオーラが感じられる。

ラストには、イベントの司会を務めた俳優兼ミュージシャンのAlice Suki Waterhouse（スキ・ウォーターハウス）を囲んだショットも。RMのウィンクやJUNG KOOKの顔のそばでのピースサインなど、自然体のかわいらしさものぞかせた。

SNSでは「ビジュアル強すぎる」「“濃い”BTSが感じられる」「全員もれなくかっこいい！」「バチイケぶりすごい」「ソロ活動や兵役を経て、グループとしてさらに魅力が増しているのが伝わる」など、世界中のファンから大きな反響が寄せられている。

■BTS「SWIM」MVのビハインド動画も公開

なお、BTSのYouTubeチャンネルでは、新曲「SWIM」のMV撮影の裏側を収めた「Behind the Scenes」動画も公開。撮影中の真剣な表情から、メンバー同士ではしゃぐ姿まで、ファンにはたまらない内容となっている。

■写真：ニューヨークへお揃いの服で旅立つBTSメンバー