『賢い大型犬』ランキングTOP５

今回は、大型犬の中でも知能が高いと言われている賢い犬種を紹介します。知能はどれくらいあるのか、どのような役割が得意なのか、そしてお世話する際の注意点までみていきましょう。

第1位 スタンダードプードル

スタンダードプードルは、全犬種の中でもトップクラスに知能が高い犬種として知られており、全犬種1位のボーダーコリーに次ぐ賢さを持つとも言われています。

学習能力や理解力が高く、教えられたことを1～2回で覚えてしまう犬も多く、指示や芸をすぐに理解し正確に行動へ移すことが可能です。また、身体能力が優れている点もさまざまな分野で活躍する理由でしょう。

お世話の注意点として、非常に賢いがゆえに、飼い主の予想を上回る悪知恵を働かせ、イタズラで注意を引こうとすることがあります。甘やかさず、幼少期から一貫したルールを教え込み、飼い主の指示に従うようしつけることが重要です。

第2位 ジャーマン・シェパード・ドッグ

賢い犬種と聞いて、ジャーマン・シェパード・ドッグを思い浮かべる人は多いでしょう。警察犬や災害救助犬など、多岐にわたる場面で活躍している犬種です。

学習能力の高さはもちろん、指示を正確に実行する能力に長けているため、複雑な指示でも集中して作業に取り組むことができます。また、状況判断能力にも優れているので、その場の状況から瞬時に最善の行動を判断し、自分で行動に移すこともあります。

ジャーマン・シェパード・ドッグを飼う際は、しっかりしつけとトレーニングを通して、信頼関係を築くことが重要です。信頼している相手には忠実ですが、信頼関係が築けていないと問題行動が悪化する恐れがあるので気をつけてください。

第3位 ゴールデンレトリバー

ゴールデンレトリバーは、日本国内でも人気の高い大型犬です。温和で明るく、賢い犬種のため、小さなお子様がいるご家庭でも家族の一員として飼いやすいでしょう。

そんなゴールデンレトリバーは、高い知能と学習能力を持つことから、全犬種の中でも4番目に賢い犬種と言われています。また、人間の感情の機微を察する能力に優れているため、家庭犬や人に寄り添う職業犬として優秀さを発揮します。

ゴールデンレトリバーは賢い反面、とてもヤンチャでイタズラっ子な一面がある点に要注意です。子犬の頃は「破壊神」と呼ばれることもあるほどイタズラ好きなので、一貫した態度で噛み癖や吠え癖などをしつける必要があります。

第4位 ドーベルマン

ドーベルマンは、世界的にも軍用犬や警察犬、護衛犬として活躍している優秀な犬種です。高い学習能力と訓練性能が評価されていて、集中して物事を素早く記憶する能力に長けています。

また、その場の状況を判断し、自分で行動に移す能力にも長けているため、自立心の高い犬種でもあります。しかし、信頼している人間には絶対服従するような忠誠心も持ち合わせている犬種です。

注意点は、信頼関係が築けていないと、飼い主であっても指示に従わない可能性があることです。また、警戒心の強い犬種なので、徹底したトレーニングで飼い主の指示に従うようしつけ、信頼関係を築くことを優先してください。

第5位 ラブラドールレトリバー

ラブラドールレトリバーもゴールデンレトリバーと同様、賢く人間の感情に寄り添うことが得意な犬種です。穏やかで環境への適応能力にも優れているため、こちらも家庭犬として高い人気を誇っています。

学習能力も高く、その場の状況を察知して判断する能力にも長けている一面を見せる犬種です。

しかし、子犬の頃はヤンチャでイタズラ好きな犬が多い犬種なので、愛情を注ぎつつも甘やかさず、一貫した態度でのしつけが求められます。

まとめ

今回は、賢い大型犬をランキング形式で5犬種ご紹介してきました。今回紹介しなかった大型犬でも、状況や場面によって優れた能力を発揮する犬は多くいます。犬種ごとの性格や傾向を把握して、接し方やしつけに生かしましょう。