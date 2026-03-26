DAIGO、家族で島根へ 娘＆息子の姿公開に反響「大きくなってる」「娘さん美人オーラが出てる」
【モデルプレス＝2026/03/26】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが3月24日、自身のInstagramを更新。家族で島根県を訪れたことを報告し、子どもたちのショットを公開した。
【写真】北川景子の47歳夫「大きくなってる」成長した子供2人の姿公開
DAIGOは「島根、こないだ行きました！」と報告し、「ばけばけ、おタエさまと三之丞のトークショー！そして出雲大社、出雲そば、銅像、お墓参り！行けてよかった！」と連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で雨清水タエ役を演じている妻・北川景子と雨清水三之丞役を演じている俳優の板垣李光人のトークショーや出雲大社などを訪れたことを明かした。
そして、祖父である竹下登元首相の銅像の下にしゃがんで足元の砂利を触っているロングヘアの娘と息子のショットを公開。出雲大社などでの自身のショットなども投稿している。
この投稿に、ファンからは「お子さんたち大きくなってる」「娘さん美人オーラが出てる」「素敵な家族で憧れる」「幸せ溢れてる」「2人とも可愛い」などと反響が寄せられている。
DAIGOは女優の北川景子と2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
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◆DAIGO、家族で島根へ
DAIGOは「島根、こないだ行きました！」と報告し、「ばけばけ、おタエさまと三之丞のトークショー！そして出雲大社、出雲そば、銅像、お墓参り！行けてよかった！」と連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で雨清水タエ役を演じている妻・北川景子と雨清水三之丞役を演じている俳優の板垣李光人のトークショーや出雲大社などを訪れたことを明かした。
◆DAIGOの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お子さんたち大きくなってる」「娘さん美人オーラが出てる」「素敵な家族で憧れる」「幸せ溢れてる」「2人とも可愛い」などと反響が寄せられている。
DAIGOは女優の北川景子と2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
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