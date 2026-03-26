岡山市の公立学校の教職員人事異動がきょう（26日）、発表されました。異動者数は、小学校484人、中学校269人、義務教育学校10人、高等学校4人と計767人が対象となりました。

【名簿一覧掲載】岡山市教職員 人事異動 中学校校長・教頭・教諭など

退職者は98人、新規採用者は268人です。

退職者の内訳は

校長 25人（小学校11人、中学校14人）

教頭 1人（小学生1人）

教諭 71人（小学校47人、中学校23人、義務教育学校1人）

事務職員 1人（高等学校1人）

新規採用者の内訳は

校長 26人（小学校13人、中学校13人）

副校長 14人（小学校8人、中学校6人）

教頭 26人（小学校15人、中学校10人、義務教育学校1人）

教諭 196人（小学校130人、中学校64人、義務教育学校2人）

事務職員 6人（小学校3人、中学校2人、義務教育学校1人）

となっています。

【岡山県教委発表】

▶中学校 名簿一覧画像

▶小学校 名簿一覧画像

▶高校・義務 名簿一覧



【岡山市教委発表】

〇岡山市立小学校

〇岡山市立中学校

〇岡山市立 高校/義務教育