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岡山市の公立学校の教職員人事異動がきょう（26日）、発表されました。異動者数は、小学校484人、中学校269人、義務教育学校10人、高等学校4人と計767人が対象となりました。

【名簿一覧掲載】岡山市教職員　人事異動　中学校校長・教頭・教諭など

退職者は98人、新規採用者は268人です。

退職者の内訳は
校長　25人（小学校11人、中学校14人）
教頭　1人（小学生1人）
教諭　71人（小学校47人、中学校23人、義務教育学校1人）
事務職員　1人（高等学校1人）

新規採用者の内訳は
校長　26人（小学校13人、中学校13人）
副校長　14人（小学校8人、中学校6人）
教頭　26人（小学校15人、中学校10人、義務教育学校1人）
教諭　196人（小学校130人、中学校64人、義務教育学校2人）
事務職員　6人（小学校3人、中学校2人、義務教育学校1人）

となっています。

【岡山県教委発表】
▶中学校　名簿一覧画像
▶小学校　名簿一覧画像
▶高校・義務　名簿一覧

【岡山市教委発表】
〇岡山市立小学校
〇岡山市立中学校
〇岡山市立　高校/義務教育