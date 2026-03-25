エ軍実況が大谷翔平による“恩恵”を紹介した

【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）

経済効果は計り知れない。ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手」で投打同時出場した。敵軍実況はパフォーマンス以外の一面にも注目した。

先発のマウンドに立った大谷は初回から衝撃のパフォーマンスを披露した。3回を終えた時点で6者連続を含む8奪三振。そうして迎えた4回、先頭のノーラン・シャヌエル内野手が打席に立っているときだった。

エンゼルス放送局「Fanduel Sports Network SoCal」の実況ウェイン・ランダッゾ氏が「ここ10年以上にわたってドジャースがナ・リーグ西地区で支配的立場にある中で、（集客能力のある）ショウヘイは以前より多くドジャードッグが売れる手助けをしていますね。ここではほとんど毎日ドジャードッグが売り切れています」と“敵地”のプチ情報を放り込んできた。

最終的には大谷はシャヌエルに四球を与えたものの、後続を3者三振に仕留めた。5回0/3を投げて交代となったが、計11個の「奪三振ショー」を展開した。かつて大谷が所属していたエンゼルス。地元メディアも改めて存在の大きさを実感しているようだった。（Full-Count編集部）