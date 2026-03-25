ハーマンインターナショナルは、JBLブランドからノイズキャンセリング機能搭載オーバーイヤーワイヤレスヘッドホン「JBL Live 780NC」とオンイヤーワイヤレスヘッドホン「JBL Live 680NC」を2026年3月26日（木）より順次発売します。

記事のポイント 進化したノイズキャンセリングや通話機能、高音質化に加え、デザインや装着性も刷新。最大80時間再生、Bluetooth 6.0対応など実用性も大きく高めた注目モデルです。

「JBL Live 780NC」は、ハイレゾ認証を取得した高性能40mm径ダイナミックドライバーと、精度がさらに向上したリアルタイム補正＆適応機能付きノイズキャンセリング技術「True Adaptive Noise Cancelling 2.0」を搭載し、クリアかつ迫力あるサウンドを実現します。

「JBL Live 780NC」（オレンジ）

さらに、パーソナライズ機能「Personi‑Fi 3.0」やJBL独自の空間オーディオにより、より高度で自分好みの音質調整が可能です。

加えて、ビームフォーミングマイク、風切り音を抑える設計、そしてAIが学習したアルゴリズムを組み合わせた「Perfect Call 2.0」により、通話時の環境ノイズを大幅に低減し、通話品質を大きく向上。前モデルからあらゆる面でアップグレードした、JBLヘッドホンの新世代を担うモデルに仕上がっています。

デザインコンセプトを刷新

また、本モデルではコンセプトを見直し、よりモダンでエレガントな高級感を追求したデザインへと刷新。美しさだけでなく、音質や装着性にも寄与するプロダクトデザインを採用しています。

ハウジング形状を最適化するとともに、高密度フォーム素材のイヤーパッドを採用、高いパッシブノイズキャンセリング性能を実現しています。また、ヘッドバンドには約7年に渡り、JBL Liveヘッドホンシリーズのアイコニックなデザインの象徴であったファブリック素材から、イヤーパッド同様の柔らかな触感を持つPU素材へ変更するとともに、重量を適切に分散する新設計を施すことで長時間の使用でも快適な装着感を得られるよう改善されています。

さらに、新たに設計されたスライダーアームとヒンジ部は、スリムで美しい外観を保ちながら高い耐久性を実現。数多くの試作と数ヶ月にわたる調整を経て、数千回の折りたたみに耐える独自構造のヒンジを開発しています。

折りたたみ時には適度な摩擦を生み出すフォールドダンピングを内蔵し、イヤーカップが緩まず安定した状態を維持します。また、フラットにも内側にも折りたためるユニークな可動機構により、高い携帯性と使い勝手を両立しています。

加えて、ハウジング部の物理ボタンは直感的に操作できるよう再設計。タッチコントロールとボタン操作のアサインは、独自の「JBL Headphones」アプリからカスタマイズできます。

最大80時間の連続再生が可能なロングバッテリーを搭載し、急速充電にも対応。わずか5分の充電で約4時間の再生が可能です。Bluetooth 6.0に準拠し、LEオーディオにも対応するほか、別売のJBL Smart Txにも対応することで、より幅広いデバイスとの柔軟な接続性を実現しています。

カラーバリエーションは、ブラック、シャンパン、ブルー、オレンジ、ホワイトの5色（※）。

※ホワイトはヨドバシカメラ限定モデル

コンパクトなオンイヤータイプも同時発売

合わせて、オンイヤータイプの「JBL Live 680NC」も同時発売されます。基本仕様はオーバーイヤータイプである「JBL Live 780NC」を踏襲しつつ、よりコンパクトで持ち運びやすいデザインに仕上げられています。

「JBL Live 680NC」

カラーバリエーションは、ブラック、シャンパン、ブルー、ホワイト、パープルの5色（※）。

※ホワイトはヨドバシカメラ限定モデル。パープルはJB公式サイト限定モデル。

JBL 「JBL Live 780NC」 「JBL Live 680NC」 発売日：2026年3月26日より順次発売 実売価格：JBL Live 780NC／2万7500円、JBL Live 680NC／1万9800円（税込）

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