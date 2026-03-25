紗栄子、肩落としコーデでファン魅了「大人の色気」「ビジュが良すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/25】雑誌「otona SWEET」（宝島社）の公式Instagramが3月23日に、更新された。モデル・紗栄子の美しいデコルテが際立つコーディネート姿が公開され、話題を呼んでいる。
【写真】メジャーリーガーの39歳元妻「大人の色気」肩落としコーデで素肌際立つ
投稿では「本日も美しい紗栄子さんをちらり」と、「otona SWEET」の撮影を行う紗栄子のオフショットが披露された。胸元にレースがあしらわれたキャミソールに肩を落とした赤いトップスを合わせ、隙間からは美しいデコルテや肩のラインがチラリと覗いている。
この投稿に、ファンからは「いつも可愛い」「大人の色気」「赤がめちゃ似合う」「大人っぽいのに可愛い」「ビジュが良すぎる」「華やかで春らしい！」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】メジャーリーガーの39歳元妻「大人の色気」肩落としコーデで素肌際立つ
◆紗栄子、肩落としコーデで素肌ちらり
投稿では「本日も美しい紗栄子さんをちらり」と、「otona SWEET」の撮影を行う紗栄子のオフショットが披露された。胸元にレースがあしらわれたキャミソールに肩を落とした赤いトップスを合わせ、隙間からは美しいデコルテや肩のラインがチラリと覗いている。
◆紗栄子のキャミ姿に反響
この投稿に、ファンからは「いつも可愛い」「大人の色気」「赤がめちゃ似合う」「大人っぽいのに可愛い」「ビジュが良すぎる」「華やかで春らしい！」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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