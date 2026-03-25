GUの最新作「2490円でできる限界値の美しさ」「GU過去最高クラスのシャツ」買わないと損する“5つの傑作アイテム”
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第566回をよろしくお願いします。
◆厳選したGUマストバイ
今季のGUは良品づくし！！！！ 今回は選りすぐりのものだけ紹介します。
◆“シワのつかないかっこいいシャツ”
・イージーケアブロードシャツ 2490円
10年前なら考えられないほど、“シワがつかないシャツ”なんて今では当たり前の存在になりました。しかしながらいまだに人類は、“シワのつかないかっこいいシャツ”を獲得できていません。
シワがつかないようにするためには何かしらの加工を施すか、もしくはポリエステルなどの化学繊維を使うかになりますが、するとコットン100の天然繊維を駆使した高級シャツブランドの風合いはどうしても再現できないのです。
ギャルソンや多くのメゾンが扱う英国老舗の高級シャツファブリック「トーマスメイソン」には、ノンアイロン生地が存在しません。防シワ加工をかけたモデルが一部あるにはありますが、一般的なノーアイロン加工を強く施したものはありません。それは「ノンアイロンにすることで風合いが損なわれる」からにほかなりません。
◆これ以上コスパと機能性と美しさを揃えたものはない
“美しさと機能性の両立”はこの令和の時代でもなかなか難しい。しかしながら、GUは長い年月かけてここに挑戦。このイージーケアブロードはポリエステルながら遠目にはコットンにしか見えない2490円でできる限界値の美しさを実現しています。
もちろんプロが触ればポリだとわかるし、完璧ではありません。しかし、現時点で量販店で展開されているノンアイロンシャツの中で、これ以上コスパと機能性と美しさを揃えたものはないでしょう。おすすめです。
◆“ぺたんこスニーカー”がトレンドに
・ナイロンコンビフラットスニーカー 2990円
プラットフォームなどの厚底ブームがひと段落つき、バレエシューズやローファーなどの“ぺたんこスニーカー”トレンドが到来しています。
adidasやPUMA、オニツカタイガーなどこれら得意とするメーカーは軒並み新モデルを出して凌ぎを削っていますがどれもやはり値が張るもの……しかし、ここに来てまさかのGUがこのぺたんこ競争に参戦してきたのです。
◆おじさんでもまったく抵抗なく着用できる
ドライビングシューズのような滑りにくいソールデザインと革靴ライクなシャープなシルエット。そして安っぽさを感じさせない光沢感の強いナイロンサテンとスエードタッチの素材を組み合わせてまるでマルジェラの新作スニーカーのよう！（笑）。色展開もメゾンやハイブランドを意識した落ち着いたもの、ブラウン、グレー、ブラックとかなりシックな展開です。
ダッドスニーカーやプラットフォームなどどうしてもオジサンにはついていけない人も多かったと思いますが、これはまさに大人な印象！ おじさんでもまったく抵抗なく着用できます。いよいよ2000年ごろの綺麗めシューズトレンドが戻ってきました。これにスラックスなどを合わせれば簡単にこなれた春スタイルの完成です。
◆春はチェックシャツ
・オンブレチェックシャツ 1990円
春はやはりチェックシャツ。しかし、ネルのようなアメカジライクな粗野なものは野暮ったい。
そこで今年のおすすめはトロみのある薄手のチェックシャツ。まるでドレスシャツのような光沢感と滑らかな印象を備えたGUのシャツはもはやブランドものと言われてもわからないほど。
◆GU過去最高クラスのチェックシャツかも
メンズカジュアルアイテムの代表格であるチェックシャツはGUユニクロが長年作り続けているもの。その甲斐ありさすがにクオリティです。サイズ感はアメリカンとは違うほどよいルーズな印象とコットンを混紡しつつ、シワにならないポリも高混率で入れており、美しさと機能性の両立も忘れない。
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第566回をよろしくお願いします。
◆厳選したGUマストバイ
今季のGUは良品づくし！！！！ 今回は選りすぐりのものだけ紹介します。
◆“シワのつかないかっこいいシャツ”
・イージーケアブロードシャツ 2490円
10年前なら考えられないほど、“シワがつかないシャツ”なんて今では当たり前の存在になりました。しかしながらいまだに人類は、“シワのつかないかっこいいシャツ”を獲得できていません。
ギャルソンや多くのメゾンが扱う英国老舗の高級シャツファブリック「トーマスメイソン」には、ノンアイロン生地が存在しません。防シワ加工をかけたモデルが一部あるにはありますが、一般的なノーアイロン加工を強く施したものはありません。それは「ノンアイロンにすることで風合いが損なわれる」からにほかなりません。
◆これ以上コスパと機能性と美しさを揃えたものはない
“美しさと機能性の両立”はこの令和の時代でもなかなか難しい。しかしながら、GUは長い年月かけてここに挑戦。このイージーケアブロードはポリエステルながら遠目にはコットンにしか見えない2490円でできる限界値の美しさを実現しています。
もちろんプロが触ればポリだとわかるし、完璧ではありません。しかし、現時点で量販店で展開されているノンアイロンシャツの中で、これ以上コスパと機能性と美しさを揃えたものはないでしょう。おすすめです。
◆“ぺたんこスニーカー”がトレンドに
・ナイロンコンビフラットスニーカー 2990円
プラットフォームなどの厚底ブームがひと段落つき、バレエシューズやローファーなどの“ぺたんこスニーカー”トレンドが到来しています。
adidasやPUMA、オニツカタイガーなどこれら得意とするメーカーは軒並み新モデルを出して凌ぎを削っていますがどれもやはり値が張るもの……しかし、ここに来てまさかのGUがこのぺたんこ競争に参戦してきたのです。
◆おじさんでもまったく抵抗なく着用できる
ドライビングシューズのような滑りにくいソールデザインと革靴ライクなシャープなシルエット。そして安っぽさを感じさせない光沢感の強いナイロンサテンとスエードタッチの素材を組み合わせてまるでマルジェラの新作スニーカーのよう！（笑）。色展開もメゾンやハイブランドを意識した落ち着いたもの、ブラウン、グレー、ブラックとかなりシックな展開です。
ダッドスニーカーやプラットフォームなどどうしてもオジサンにはついていけない人も多かったと思いますが、これはまさに大人な印象！ おじさんでもまったく抵抗なく着用できます。いよいよ2000年ごろの綺麗めシューズトレンドが戻ってきました。これにスラックスなどを合わせれば簡単にこなれた春スタイルの完成です。
◆春はチェックシャツ
・オンブレチェックシャツ 1990円
春はやはりチェックシャツ。しかし、ネルのようなアメカジライクな粗野なものは野暮ったい。
そこで今年のおすすめはトロみのある薄手のチェックシャツ。まるでドレスシャツのような光沢感と滑らかな印象を備えたGUのシャツはもはやブランドものと言われてもわからないほど。
◆GU過去最高クラスのチェックシャツかも
メンズカジュアルアイテムの代表格であるチェックシャツはGUユニクロが長年作り続けているもの。その甲斐ありさすがにクオリティです。サイズ感はアメリカンとは違うほどよいルーズな印象とコットンを混紡しつつ、シワにならないポリも高混率で入れており、美しさと機能性の両立も忘れない。