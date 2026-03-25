マーベル屈指のアンチヒーロー、デアデビルを描くパニッシャーマーベル・テレビジョン・スペシャルが、タイトル「パニッシャー：ワン・ラスト・キル（原題）」として、2026年5月12日（US時間）にで独占配信されることが発表された。通例通りであれば、日本時間では13日となる見込み。

Frank Castle returns in A Marvel Television Special Presentation: The Punisher: One Last Kill May 12, only on . - The Punisher (@ThePunisher)

この配信日は、いよいよリリースされた「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2最終日の翌週にあたる。ジョン・バーンサルが演じるパニッシャー／フランク・キャッスルは「ボーン・アゲイン」シーズン2に登場しないとされるが、両作の物語が地続きとなっている可能性もある。

なおパニッシャーは7月31日に日米同時公開の映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』にも登場予定で、すでに同作の予告編映像でも存在感を示している。映画にも繋がる内容に期待ができるかもしれない。

公式あらすじでは、「フランク・キャッスルが復讐を超えた意味を探し求める中、予期せぬ力が彼を再び戦いの渦へと引き戻す」と紹介されている。「最後の殺し」を意味する副題が重く響きそうだ。

監督を務めるのは、ウィル・スミス主演の『ドリームプラン』（2021）や『ボブ・マーリー：ONE LOVE』（2024）のレイナルド・マーカス・グリーン。バーンサルはマーカス・グリーンと共に脚本も執筆している。

マーベル・テレビジョン・スペシャルは1エピソードの単独企画で、“テレビ映画”のような位置付け。これまで『ウェアウルフ・バイ・ナイ』『ガーディアンズ・オブ・ギャラ クシー ホリデー・スペシャル』が登場している。