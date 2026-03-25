タイ古式マッサージサロンを運営している株式会社ルアンティップはこのほど、リラクゼーションサロンを利用したことがある20代の302人（男女比は男性19.9％、女性80.1%）を対象に実施した「リラクゼーションサロンに関する調査」の結果を公表した。



【調査結果】セラピストが似合いそうな女性芸能人ランキング

「セラピストが似合いそうな女性芸能人を教えてください。（複数回答可)」と質問したところ、3位は「有村架純」(51人)が入った。主な意見として「穏やかで安心感があるから」(女性)、「話し方や表情が柔らかい印象なので、リラックスしやすいと感じたから」(女性)などがあった。



2位は「綾瀬はるか」(73人)がランクイン。「心地よくマッサージをしてくれそうだと思ったから」(女性)、「おっとりしたイメージがあるので癒やされそう」(女性)、「落ち着きがありながらも親しみやすさがあり、リラックスできる空気にしてくれそうだから」(男性)などの声が寄せられた。



圧倒的1位は「北川景子」(101人)となった。主な理由として「落ち着いた声と知的な雰囲気で、心から癒してくれそうだから」(女性)、「自分の話をしっかりくみ取って、丁寧な施術をしてくれそうだから」(女性)、「綺麗で且つ、程よく力がありそうだと感じたため」(女性)などが挙がった。



4位は「長澤まさみ」(50人)、5位に「中条あやみ」「菜々緒」が49人で並んだ。



（よろず～ニュース調査班）