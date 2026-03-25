『めざましテレビ』新テーマ曲は西野カナ＆NiziU「LOVE BEAT」に決定 アーティストのコラボ歌唱は番組初【コメントあり】
フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）がこの春、33年目を迎える。3月30日からの新たな番組のテーマソングに『LOVE BEAT』（西野カナ feat. NiziU）が決定した。
【写真】「若すぎるしかわいすぎる」37歳の誕生日を迎えた西野カナの“最新ショット”
これまでに『めざましテレビ』のテーマソングを４曲手がけた西野カナと、グローバルに活躍する大人気ガールズグループNiziUが夢のコラボ。アーティストのコラボ歌唱によるテーマソングは、番組33年目にして初となる。
新テーマソング『LOVE BEAT』は、西野カナが作詞を担当。明るくポップなメロディーに、諦めずに一歩踏み出そうという前向きなメッセージを込めた“自己再起動ソング”。西野カナとNiziUによる美しく伸びやかなハーモニー、そしてダンスにも注目だ。
■コメント
◆西野カナ
「『めざましテレビ』のテーマソングは、これまで2014年に「Darling」「好き」、2016年に「Have a nice day」「Dear Bride」など、たくさん担当させていただいて思い出がいっぱいです。時を経て、またこうして担当できることになり、また今回はスペシャルなコラボということでとてもワクワクしています。普段から楽曲を聴いていて大好きなNiziUさんと楽曲制作できるのは本当にうれしかったですし、一緒に制作する中で新しい表現や発見もあって、とても刺激的な時間でした。
ちょっと自信が持てない朝でも、自分らしく一歩踏み出そうっていう気持ちを込めた、アップテンポで元気の出る“自己再起動ソング”になっています。朝に聞いて、少しでも前向きな気持ちになってもらえたらうれしいです。」
◆NiziU(MAKO・RIO・MAYA・RIKU・AYAKA・MAYUKA・RIMA・MIIHI・NINA)
「『めざましテレビ』は学生時代に毎日見ていた身近な番組なので、そのテーマソングを担当できるのは本当に光栄です。しかもメンバーみんなが小学生の頃から大ファンの西野カナさんとコラボできるのは夢のようです。西野カナさんが『めざましテレビ』のテーマソングを歌っていた時も見ていたので、そこに今回私たちもご一緒できるのが本当に幸せだなと思います。
『LOVE BEAT』のデモを聞いた時は、西野カナさんだ！と大興奮でした。歌詞も共感できますし、NiziUを感じる言葉を入れてくださっていてとてもうれしいです。ポジティブなエネルギーにあふれている太陽のような楽曲なので、皆さんの応援ソングになったらと思います。毎日の皆さんの朝にたっぷり幸せをお届けしますので楽しみにしていてください」
【写真】「若すぎるしかわいすぎる」37歳の誕生日を迎えた西野カナの“最新ショット”
これまでに『めざましテレビ』のテーマソングを４曲手がけた西野カナと、グローバルに活躍する大人気ガールズグループNiziUが夢のコラボ。アーティストのコラボ歌唱によるテーマソングは、番組33年目にして初となる。
■コメント
◆西野カナ
「『めざましテレビ』のテーマソングは、これまで2014年に「Darling」「好き」、2016年に「Have a nice day」「Dear Bride」など、たくさん担当させていただいて思い出がいっぱいです。時を経て、またこうして担当できることになり、また今回はスペシャルなコラボということでとてもワクワクしています。普段から楽曲を聴いていて大好きなNiziUさんと楽曲制作できるのは本当にうれしかったですし、一緒に制作する中で新しい表現や発見もあって、とても刺激的な時間でした。
ちょっと自信が持てない朝でも、自分らしく一歩踏み出そうっていう気持ちを込めた、アップテンポで元気の出る“自己再起動ソング”になっています。朝に聞いて、少しでも前向きな気持ちになってもらえたらうれしいです。」
◆NiziU(MAKO・RIO・MAYA・RIKU・AYAKA・MAYUKA・RIMA・MIIHI・NINA)
「『めざましテレビ』は学生時代に毎日見ていた身近な番組なので、そのテーマソングを担当できるのは本当に光栄です。しかもメンバーみんなが小学生の頃から大ファンの西野カナさんとコラボできるのは夢のようです。西野カナさんが『めざましテレビ』のテーマソングを歌っていた時も見ていたので、そこに今回私たちもご一緒できるのが本当に幸せだなと思います。
『LOVE BEAT』のデモを聞いた時は、西野カナさんだ！と大興奮でした。歌詞も共感できますし、NiziUを感じる言葉を入れてくださっていてとてもうれしいです。ポジティブなエネルギーにあふれている太陽のような楽曲なので、皆さんの応援ソングになったらと思います。毎日の皆さんの朝にたっぷり幸せをお届けしますので楽しみにしていてください」